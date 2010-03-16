У кримську міліцію повернули фігуранта «касетного скандалу»

На посаді першого заступника – начальника кримінальної міліції Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим поновлено полковника міліції Олександра РУДЯКА.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Крім того, наказом МВС України від 15 березня 2010 року №379 л/с на нього тимчасово покладено виконання обов`язків начальника Головного управління МВС в автономії.

«РУДЯКА звільнено наприкінці 2007 року (за тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА – УНІАН), якийсь час він залишався у резерві МВС України», – уточнив в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН начальник прес-служби Кримського ГУ МВС Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

На початку лютого нинішнього року після звільнення народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ з посади начальника ГУ МВС в АРК міністерство поклало тимчасове виконання обов`язків керівника міліції автономії на Євгена БІДАШКА, який тоді обіймав посаду першого заступника начальника Главку МВС - начальника управління боротьби з організованою злочинністю. «Наскільки я знаю, на даний момент він (Є.БІДАШКО) перебуває у резерві», – сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

О.РУДЯК працював заступником начальника ГУ МВС в Криму за Анатолія МОГИЛЬОВА, який у 2007 році керував кримською міліцією, а зараз очолює МВС України.

Обидва прізвища фігурували у так званому «касетному скандалі». Наприкінці 2007 року тодішній радник міністра внутрішніх справ Г.МОСКАЛЬ оприлюднив у Сімферополі запис розмови, в якій нібито брали участь начальник ГУ МВС в Криму А.МОГИЛЬОВ, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО і депутат ВР АРК Олександр МЕЛЬНИК. Людина з голосом, схожим на голос А.МОГИЛЬОВА, радилася з О.МЕЛЬНИКОМ, на яку посаду призначити О.РУДЯКА.