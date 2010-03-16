СБУ не вправі ізолювати науку від доступу до інформації

Заява нового голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про те, що спецслужбі слід скоротити роботу із розсекречення архівів, загрожує фактичній ізоляції науковців від архівних матеріалів.

Про це йдеться у заяві Центру досліджень визвольного руху, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"Оскільки основний масив документів НКВД-КГБ у розпорядженні СБУ, то цивільні урядові структури чи науково-дослідні інституції не зможуть організувати роботу з їх опрацювання, реставрації та оприлюднення", - сказано у тексті заяви. Відтак, на думку науковців, стане неможливе "поглиблене та всебічне дослідження української історії, особливо сторінок, що старанно фальсифікувалися тоталітарним режимом".

На думку експертів Центру досліджень визвольного руху, згортання роботи Архіву СБУ загрожує нівеляцією здобутків планомірного і повного розсекречення, що є частиною загальноєвропейського процесу оприлюднення «секретів», нагромаджених спецслужбами, і роками триває в Європі, зокрема у Польщі, Прибалтиці, Чехії, Німеччині.

"Спроби приховування та спекуляції історією і використання її як засобу політичного поділу українського народу загрожують національним інтересам України та створюють суспільну напругу. А великий попит на інформацію, з якої знято гриф «совершенно секретно», з боку державних установ, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, науковців і широких кіл української та світової громадськості наголошує на необхідності подальшого розсекречення", - йдеться у тексті заяви.

Експерти Центру досліджень визвольного руху висловлюють переконання, що нове керівництво СБУ не дозволить собі "піти всупереч українському закону, загальноєвропейській практиці відкритості і сприятиме повному оприлюдненню документів про злочини проти людства, вчинені радянською владою".

Довідка УНІАН. Центр досліджень визвольного руху – незалежна неурядова наукова організація, що займається вивченням історії України ХХ століття.