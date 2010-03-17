Прес-конференція "Права людини в Україні після виборів Президента: проблемні питання"
19 березня 2010 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні інформаційного агентства УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена проблемам в галузі прав людини сьогодні.
Організатори: Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини
Під час прес-конференції будуть розглянуті такі питання:
порушення прав людини, які успадкувала нова влада;
огляд порушень прав людини протягом останнього місяця;
першочергові завдання в сфері прав людини для законодавчої, виконавчої та судової гілок влади;
перспективні напрями роботи держави та суспільства у галузі дотримання прав людини
В прес-конференції візьмуть участь:
Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи
Валерія Лутковська, заступник Міністра юстиції України
Катерина Левченко, радник Міністра внутрішніх справ
Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини
Контакти:
Євген Захаров 057 714 3558
Володимир Яворський 044 417 4118