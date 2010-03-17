Прес-конференція "Права людини в Україні після виборів Президента: проблемні питання"

19 березня 2010 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні інформаційного агентства УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена проблемам в галузі прав людини сьогодні.

Організатори: Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини

Під час прес-конференції будуть розглянуті такі питання:

порушення прав людини, які успадкувала нова влада;

огляд порушень прав людини протягом останнього місяця;

першочергові завдання в сфері прав людини для законодавчої, виконавчої та судової гілок влади;

перспективні напрями роботи держави та суспільства у галузі дотримання прав людини

В прес-конференції візьмуть участь:

Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи

Валерія Лутковська, заступник Міністра юстиції України

Катерина Левченко, радник Міністра внутрішніх справ

Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Контакти:

Євген Захаров 057 714 3558

Володимир Яворський 044 417 4118