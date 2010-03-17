В Україні стартував фотоконкурс «Довіра - це ...»

В Україні оголошено конкурс фотографій на тему довіри. Головний приз - поїздка до Швейцарії. Незвичайна тема конкурсу присвячена «Тижню довіри», що триватиме з 16 по 23 квітня.

У рамках події Україну відвідає Раджмохан Ганді - онук відомого у всьому світі ідеологічного лідера Індії Махатми Ганді. Він має намір ініціювати широкий діалог всередині нашої країни, щоб підвищити рівень довіри між усіма частинами суспільства.

Прийом фотографій триватиме до 10 квітня 2010 року включно.

За підсумками конкурсу 20 кращих робіт будуть представлені на фотовиставці у Києві.

Вимоги до фото:

Фото для конкурсу повинні бути в форматі jpg з максимальною роздільною здатністю 600 пікселів (по більшій стороні), обсягом до 500 Кб. У випадку виходу до фіналу, конкурсант повинен обов`язково надати оригінал фото для друку (вимоги: 3-5 тис.пікселів по більшій стороні, 2-4 тис.пікселів по меншій). У випадку якщо це неможливо, місце у фіналі перейде іншому претенденту.

Фото в цифровому форматі надсилайте на ел. адреса phototrustkonkurs@gmail.com. У листі обов`язково вкажіть ім`я, прізвище, контактний телефон, місто, вік.

Етапи фотоконкурсу:

• Прийом робіт: з 10 березня по 10 квітня 2010

• Голосування журі: з 10 по 12 квітня 2010

• Оголошення 20 фіналістів: 12 квітня 2010

• Відкриття фотовиставки фіналістів (час уточнюється).

• Оголошення переможця: 21 квітня 2010.

Переможці конкурсу отримують наступні призи:

1 місце: переможець конкурсу отримає можливість поїхати в міжнародний конференц-центр в Ко, Швейцарія, місце історичного примирення Франції та Німеччини після ІІ Світової війни, яке забезпечило стабільний розвиток об`єднаної Європи.

2 місце: запрошення на офіційний прийом, який пройде 21 квітня в рамках «Тижня довіри» за участю Раджмохана Ганді та українських громадських діячів. Вручення переможцю книги Раджмохана Ганді «Махатма: Історія людини, її народу й імперії».

3 місце: запрошення на офіційний прийом.

Також буде вручено спеціальний приз від магазину фототехніки і спеціальний приз від генерального інформаційного спонсора.

Організатори конкурсу:

• Міжнародна громадська організація "Основи свободи": info@f-4-f.org; tel: (044) 574-64-99; www.f-4-f.org

• Співорганізатори: Консалтингова Група "ДРАЙВ": Тел. 050-346-2599, drive.0503462599 @ gmail.com