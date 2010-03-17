Конкурс історій про довіру. Переможцю - подорож до Швейцарії

Конкурс есе на тему «Довіра - це ...» пройде в Україні напередодні «Тижня довіри», що триватиме з 16 по 23 квітня. Автор найцікавішої, зворушливої історії відвідає м.Ко, Швейцарія.

У рамках «Тижня довіри», яка пройде вперше, до Києва приїде Раджмохан Ганді - онук відомого у всьому світі ідеолога і лідера національно-визвольного руху Індії Махатми Ганді.

Саме він вручить головний приз, а також спеціальні нагороди ще двом конкурсантам.

Надсилайте свою розповідь на ел.адресу essaytrust@gmail.com до 10 квітня 2010 року. У листі обов`язково вкажіть ім`я, прізвище, контактний телефон, місто, вік.

П`ять кращих, на думку журі, історій будуть опубліковані для народного голосування.

Обсяг: не більше 400 слів. Вимога до текстів: зворушливо до сліз, щиро і переконливо, може застосовуватися для наслідування J.

Переможці конкурсу отримують наступні призи:

1 місце: переможець конкурсу отримає можливість поїхати в міжнародний конференц-центр в г.Ко, Швейцарія.

2 місце: запрошення на офіційний прийом, який пройде 21 квітня в рамках «Тижня довіри» за участю Раджмохана Ганді та українських громадських діячів. Вручення переможцю книги Раджмохана Ганді «Махатма: Історія людини, її народу й імперії».

3 місце: запрошення на офіційний прийом і спеціальний приз від інформаційного спонсора.

Докладніше на GandiInUkraine.livejournal.com.

Організатори конкурсу:

• Міжнародна громадська організація "Основи свободи": info@f-4-f.org; www.f-4-f.org

• Співорганізатори: Консалтингова Група "ДРАЙВ": drive.0503462599 @ gmail.com