Джемілєв хоче від Європарламенту визнання злочину депортації кримських татар

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустава ДЖЕМІЛЄВ хотів би, щоб Європарламент схвалив резолюцію про депортацію його народу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час слухань в Європарламенті, організованих депутатом Леонідасом ДОНСКІСОМ (група ліберальних партій, Литва).

“23 жовтня 2008 року демократичні сили України із глибоким задоволенням привітали резолюцію, яка визнала Голодомор, організований радянським режимом, злочином проти людяності. Схожа оцінка Європарламентом геноциду та депортації кримських татар з їх рідної землі, за якою слідувала майже піввікове вимушене життя у вигнанні, стало б значним внеском у справу відновлення правди та справедливості до цієї нації”, - сказав лідер Меджлісу.

Він зазначив, що така резолюція сприяла б покращенню міжетнічного клімату в Криму.

Також голова Меджлісу кримськотатарського народу просить ЄС звернути увагу на проблеми репатріантів при співпраці з Україною.

“Ми закликаємо Європейський Союз планувати та реалізовувати разом з державою Україна із залученням кримських татар спеціальних програм, які полегшать реабілітацію та розвиток одного з європейських народів – кримськотатарського”, - сказав лідер Меджлісу.

Він зазначив, що до порядку денного асоціації Україна-ЄС могли би бути включені такі пріоритети, як будівництво десятків шкіл та дошкільних закладів освіти в районах проживання кримських татар, надання допомоги Кримського інженерно-педагогічному університету, який, в тому числі, веде навчання кримськотатарською мовою, відновлення унікальних культурних та історичних об’єктів кримськотатарської культурної спадщини, допомога у розвитку малого та середнього бізнесу, допомога у репатріації близько 100 тис. татар, які з економічних та законодавчих причин поки так і не змогли залишити країни Середньої Азії.

Як повідомляв УНІАН, порядок денний асоціації – новий робочий документ співпраці між Україною та ЄС, який базується на угоді про асоціацію, переговори про яку тривають між Україною та Європейським Союзом.