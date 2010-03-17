Прес-конференція, присвячена відкриттю Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA

24 березня 2010 року о 10 год. 30 хв. в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю єдиного в Україні Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Фестиваль триватиме з 26 березня до 2 квітня в київському Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6).

Мета фестивалю Docudays UA – засобами кіномистецтва привернути увагу українського суспільства до проблем людства, сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності.

Організатори обіцяють безліч приємних несподіванок. Однією з них стане польська стрічка «Кролики по-берлінськи», що відкриватиме фестиваль. Цього року вона була номінована на премію «Оскар» у категорії «Короткометражний документальний фільм».

Стежте за фестивальними подіями на сайті www.docudays.org.ua!

Учасники прес-конференції:

Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської Спілки з прав людини,

Геннадій Кофман, директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA;

Володимир Войтенко, член журі творчого конкурсу, головний редактор Національного кінопорталу KINOKOLO.UA, ведучий авторської телепрограми АРҐУМЕНТ-КІНО («1+1»).

Контактна особа: Марина Говорухіна - 417 41 18; (050) 612 00 20.