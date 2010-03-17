Українські артисти і дизайнери закликають поважати інтелектуальну власність

У рамках Ukrainian Fashion Week відбулася прес-конференція за участю українських артистів Олені Вінницької і Валерія Харчишина, представників громадських об`єднань у сфері музичної індустрії, а також українських дизайнерів.

Учасники відмітили співпрацю українських дизайнерів і «Української ліги музичних прав», адже відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права, організатори «Українського тижня моди» сплачують винагороду за використання музики під час показів колекцій. При цьому дизайнери окреслили коло проблемних питань, які пов`язані з незаконним використанням їх брендів та дизайну для виготовлення контрафактного одягу у комерційних масштабах.

Олена і Валерій закликали всіх представників бізнесу, зокрема, власників кафе, ресторанів та готелів, так само свідомо підходити до законодавства про авторські права і сплачувати винагороду за використання музики у відповідну уповноважену організацію колективного управління, яка перераховує кошти їм та сотням інших українських артистів.

Керівник «Української ліги музичних прав» повідомив про те, що за результатами 2009 року збори на користь музикантів зросли на 50% (в абсолютних цифрах — до 3,7 млн. грн.), але Україна все ще залишається далеко позаду своїх сусідів, де збираються десятки і сотні мільйонів євро. Серед планів на 2010 рік — прийняття запропонованих артистами змін до Закону «Про авторське право і суміжні права», що дозволить кардинально збільшити ефективність роботи правоохоронних органів в сфері публічного використання музики.

УАМІ