Новий голова МВС хоче вигнати зі свого апарату 26 людей

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ планує майже вдвічі скоротити апарат міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Києві повідомив радник міністра Костянтин СТОГНІЙ.

«Міністр внутрішніх справ планує робити реорганізацію центрального апарату МВС. Зокрема, зараз апарат міністра складає 54 співробітника. Прийнято рішення скоротити його до 28»,- сказав К.СТОГНІЙ.

За його словами, разом з тим, відбудуться серйозні реформи у структурі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, але це не означає скорочення. Як сказав радника міністр, 150 працівників ГУБОЗ будуть передані у підрозділи на місцях, у регіони, де вони будуть займатися безпосередньо не бюрократичною роботою, а розкриттям злочинів. «Якщо вони ще не забули, як це робиться. Якщо забули – їх буде замінено», - сказав К.СТОГНІЙ.