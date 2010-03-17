У Криму - нові прокурор і начальник міліції

Парламент Криму узгодив кандидатуру Степана МОЛИЦЬКОГО на посаду прокурора автономії й кандидатуру Олександра ПРОСОЛОВА на посаду начальника кримської міліції.

Кандидатуру ПРОСОЛОВА на пленарному засіданні підтримали 70 із 89 депутатів, які брали участь у голосуванні, МОЛИЦЬКОГО – 82 із 90. Всього в парламенті Криму 100 парламентаріїв.

До призначення МОЛИЦЬКИЙ керував одним із управлінь Генеральної прокуратури України.

ПРОСОЛОВ у 2007 році керував міліцією Керчі.

Прокурором Криму з лютого 2008 року працює Володимир БОЙКО.

Посада начальника міліції автономії вакантна після того, як з неї пішов народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ на початку лютого 2010 року. Тоді МВС поклало тимчасове виконання обов`язків керівника міліції автономії на Євгена БІДАШКА, який на той момент обіймав посаду першого заступника начальника главку МВС – голови Управління по боротьбі з організованою злочинністю.

15 березня МВС поклало тимчасове виконання обов`язків начальника главку в Криму на поновленого на посаді першого заступника кримського управління МВС – начальника кримінальної міліції регіону Олександра РУДЯКА.