Венеціанська комісія порадила Україні, як реформувати суди

Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила текст остаточного Висновку за проектами нової редакції законів України «Про судовий устрій» і «Про статус суддів». Про це повідомив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.КІВАЛОВА, у висновку Комісії зазначається, що якість законопроектів, які були свого часу підготовлені профільним комітетом з питань правосуддя до розгляду парламентом у другому читанні, поліпшилася. Європейські експерти вітають об`єднання двох законопроектів в один. Вони також із задоволенням зустріли виключення таких підстав для дисциплінарної відповідальності суддів, як «систематичне ігнорування позиції судів вищих інстанцій відносно правозастосування» і «ухвалення очевидно некваліфікованого рішення у судовій справі».

Разом із тим, зазначає С.КІВАЛОВ, Комісія дала цілий ряд рекомендацій, які рекомендувала врахувати. Серед них – скасування Ради суддів України і передача її функцій Вищій раді юстиції. На думку Венеціанської комісії, наявність великого числа органів суддівського самоврядування зі схожими повноваженнями веде до вихолощення суддівського самоврядування в цілому.

Відносно відбору кандидатів на суддівську посаду, рекомендується прямо прописати у законі обов`язковість переваги кандидата, який показав найкращий результат на іспиті. Рекомендовано законодавчо закріпити критерії для ухвалення рішень про кар`єрне просування вже діючих суддів, чи то призначення у суд вищої інстанції або ж присвоєння наступного кваліфікаційного класу. Відносно фінансування судів, Комісія рекомендує прямо закріпити в законі заборону на пониження зарплат суддям.

Свої побажання європейська сторона висловила і відносно удосконалення конституційних норм у сфері правосуддя. У першу чергу, це стосується бажаності спрощення системи судів, скорочення терміну першого призначення на посаду судді з 5-ти до 2-х років, і удосконалення процедури звільнення суддів у рамках реалізації їх дисциплінарної відповідальності.

У зв`язку з цим, однією з основних рекомендацій Комісії є ухвалення і введення в дію об`єднаного законопроекту №0916, 0917 після відповідного доопрацювання.

Інша важлива рекомендація – продовжити реформування судової системи, і після ухвалення згаданого закону – в рамках більш широкої, конституційної реформи.