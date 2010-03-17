Почався розгляд справи про розстріл студентів біля готелю «Дніпропетровськ»

Сьогодні в Дніпропетровську Жовтневий районний суд розпочав розгляд кримінальної справи за фактом злочину, що стався 4 грудня 2009 року на вул. Набережній Леніна біля готелю «Дніпропетровськ».

Того дня компанія студентів відзначала день народження одного з чотирьох одногрупників, якого і було вбито з травматичного пістолета, двоє інших були поранені, передає ІА «Новий міст».

Як зазначає інформагентство, стало відомо, що підозрюваному - 25-річному Євгену, котрий є позаштатним працівником міліції, слідство перекваліфіковувало статтю звинувачення: із ст. 115 («Навмисне вбивство») на ст.118 («Навмисне вбивство при перевищенні заходів необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця») і ст.124 («Навмисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні заходів необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця»).

«Вони перекваліфікували ст.115 на 118-а і 124-ту статті Кримінального кодексу. Це було здійснено на досудовому слідстві. Сьогодні це стало для нас новиною», – сказав адвокат загиблого БУШТРУК.

Адвокат зазначив, що «стаття 118 ККУ передбачає до 2-х років позбавлення волі. При цьому запобіжним заходом може стати підписка про невиїзд. Щоб інкримінувати цю статтю, підозрюваний мав був викликати міліцію, надати потерпілим допомогу. Тоді б це вважалося перевищенням необхідної самооборони».

За словами захисника, слідчий не мав права перекваліфіковувати статтю без відома постраждалої сторони. При цьому адвокат стверджує, що всі постріли були зроблені в спину, а після цього звинувачуваний завдав хлопцям тілесних ушкоджень. Про це свідчать дані свідків і висновок медиків.

Зараз один з потерпілих знаходиться в лікарні, його мають виписати 4-5 квітня. Другий знаходиться в залі суду.

За інформацією ІА «Новий міст», 4 грудня 2009 року перед входом у ресторан готелю «Дніпропетровськ» невідомі розстріляли трьох молодих людей. Двоє були доставлені в реанімацію у тяжкому стані, один помер на місці.

7 грудня Центр громадських зв`язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області поширив повідомлення, що в Дніпропетровську 4 грудня увечері під час сварки біля входу в ресторан готелю «Дніпропетровськ» 20-річний студент одного з місцевих вузів убив з пістолета 21-річного знайомого і ранив ще двох хлопців.

«Всі учасники сварки були студентами. Злочинець затриманий правоохоронцями. Під час попереднього слідства встановлено, що затриманий скоїв злочин з хуліганських спонукань», зазначили в ЦГЗ.

За даним фактом слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровська було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).