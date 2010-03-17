Біля вікон Януковича роздягалися жінки
17:09, 17 березня 2010Права людини
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Акція жіночого руху Femen
Сьогодні активістки жіночого руху Femen пікетували Будинок уряду з вимогами призначити жінок на посади міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, щоб привернути увагу до своєї акції, дівчата спробували роздягнутись до нижньої білизни. Одну з них затримали правоохоронці.
Як зазначили у столичному главку, дівчину доставили до Печерського райвідділу міліції, склали протокол про дрібне хуліганство, стягнули штраф у розмірі 51 грн. і відпустили.
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