Біля вікон Януковича роздягалися жінки

17:09, 17 березня 2010
Права людини
0 0

Акція жіночого руху Femen

Студент під час акції протесту вимагає звільнення з посади міністра освіти та науки Дмитра ТабачникаСьогодні активістки жіночого руху Femen пікетували Будинок уряду з вимогами призначити жінок на посади міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, щоб привернути увагу до своєї акції, дівчата спробували роздягнутись до нижньої білизни. Одну з них затримали правоохоронці.

Як зазначили у столичному главку, дівчину доставили до Печерського райвідділу міліції, склали протокол про дрібне хуліганство, стягнули штраф у розмірі 51 грн. і відпустили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter