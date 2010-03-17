Правозахисники пропонують СБУ віддати архівний тягар

Український правозахисник Євген Захаров вимагає зустрічі з новим главою СБУ Валерієм Хорошковським. Тема – занепокоєння щодо обіцянки нового керівника спецслужби згорнути розсекречення архівів радянських спецслужб.

"Розсекречено дуже мало",- заявляє член правління міжнародного товариства "Меморіал" та співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Тому його непокоять наміри чільного силовика: "Хорошковський сказав, що дуже багато матеріалів розсекречено, і слід скоротити роботу з архівами, що ту правду, яку треба було донести українцям, донесли. І турбота спецслужб - охороняти свої секрети, закони, які ці секрети створювали."

На думку Захарова, так не може говорити службовець, у розпорядженні якого архів з головною колекцією матеріалів про політичні репресії. Системно знімати з таких матеріалів гриф таємності почали лише минулого року. За рік розсекретили 16 тисяч документів - як заявляє Захаров, це лише кілька відсотків від того, що треба розсекретити.

Правозахисник додає, що слід дати моральну оцінку масовому терору, який був засобом державного управління в СРСР, щоб ті жертви, які ще живі, почули про те, що це був злочин.

Україні підійшов би приклад розсекречення архіву "Штазі"

Втім, Захаров погоджується – така робота не є основним завданням служби, і вважає що ще не пізно повернутись до ідеї виділити архів СБУ в окрему інституцію. І посилається на досвід інших посткомуністичних країн, як-от ФРН:

«В архіві Штазі 1,7 млн. німців подивилися свої персональні досьє і дізналися, хто на них доносив і інше. Жодних проблем це не викликало. Навпаки, це створило таку ситуацію, коли масове захоплення пам’яттю, бажання знати, як відбувалася історія, яким чином режим тоталітарної НДР все це здійснював - було дуже на користь Німеччині».

Німецька хвиля