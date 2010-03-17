Європейський Союз запрошує дітей взяти участь у конкурсі малюнку на тему рівності між жінками та чоловіками

Діти віком від 8 до 10 років можуть взяти участь у конкурсі малюнків з призовим фондом 1000 євро, який організовує Європейський Союз на тему рівності між жінками та чоловіками.

Темою цьогорічного конкурсу є "Жили-були дівчинка і хлопчик, і вони хотіли разом зробити світ краще ...". Діти можуть надсилати свої малюнки до 14 травня за адресою: вул. Хрещатик, 29, кв. 48, м. Київ 01001, Україна. Усі роботи повинні бути оформлені на папері формату А4, де малюнок розташовується з одного боку, а прізвище, ім’я, вік, клас та адреса школи з іншого.

Міжнародний конкурс проходить вже четвертий рік поспіль з метою підвищення обізнаності, щодо забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків. З 2007 року майже 60 000 дітей з усього світу взяли участь у конкурсі, а у минулому році Дар’я Шит, 10 річна школярка з Черкащини, стала однією з переможниць конкурсу.

Представництво Європейського Союзу в Україні разом з Міністерством освіти визначить 10

найкращих робіт з України, які будуть направлені до Брюсселя для участі у фіналі конкурсу з оголошенням переможців у кінці червня цього року.

Додаткову інформацію та малюнки переможців минулих конкурсів можна знайти на сайті.