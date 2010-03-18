Передсмертну записку Кравченка перепровірять?

Передсмертна записка екс-глави МВС Юрія Кравченка, який нібито наклав на себе руки 4 березня 2005 року, буде піддано новій почеркознавчій експертизі.

Інформовані джерела в ГПУ, які просили не називати прізвищ, повідомили газеті «Сегодня», що приводом стало недавнє інтерв`ю Леоніда КУЧМИ телеведучому Костянтину СТОГНІЮ. В ньому, нагадаємо, екс-президент заявив, що в записці Ю.Кравченка немає прізвищ. За матеріалами ж слідства, в тексті згадується сам Л.КУЧМА.

К.СТОГНІЙ, який став днями радником шефа МВС, припустив, що було кілька записок. Але джерела «Сегодня» говорять, що вона була одна, тільки слова з неї можна прочитати двояко: Ю.Кравченко став жертвою або «Президента Кучми», або «Президента країни». Почерк дуже нерозбірливий. Щоб виключити різночитання, і призначено нову експертизу - в рамках іншої кримінальної справи.

У ГПУ інформацію не коментують. Народний депутат Микола ДЖИГА, який працював з Ю.Кравченком, вважає, що почерк не екс-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2010 р. колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що наполягає, що прізвище екс-президента Л.КУЧМИ фігурує в передсмертній записці екс-глави МВС Ю.Кравченка.

Ю.ЛУЦЕНКО навів дослівний текст передсмертної записки колишнього керівника МВС Ю.Кравченка: «Любі мої, я не винен ні в чому. Пробачте мені. Я став жертвою політичних інтриг президента Кучми та його оточення. Йду від вас з чистим сумлінням. Прощавайте...».

«Категорично заявляю: твердження Л.КУЧМИ є цинічною брехнею», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши, що «з приходом нової влади виникає відчуття, що повертаються часи брехні і вседозволеності влади».

Ю.Кравченко був знайдений мертвим з вогнепальними пораненнями голови вранці 4 березня 2005 року на власній дачі в Кончі-Заспі під Києвом. Міліція схиляється до висновку, що це було самогубство. 4 березня о 10.00 Ю.Кравченко мав з`явитися на допит до Генпрокуратури у справі про вбивство Г.Гонгадзе.