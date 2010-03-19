Азаров: проводити реформи - не жіноча справа

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що «не жіноча це справа - проводити реформи в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після представлення нового губернатора Дніпропетровської області Олександра ВІЛКУЛА.

«Одні кажуть, що наш уряд великий, другі, що в уряді немає жінок, ні на кого подивитися під час засідання Кабінету міністрів. Самі нудні особи. За всієї моєї пошани до жінок – не жіноча справа проводити реформи», - підкреслив прем`єр-міністр України.

За словами М.АЗАРОВА, в новий уряд підібрані люди, які можуть працювати по 16 годин на добу, «без вихідних і прохідних», можуть брати відповідальність і не бояться говорити «ні» начальству.

М.АЗАРОВ підкреслив, що сьогодні ключове завдання для уряду – проведення повномасштабних структурних реформ у всіх сферах життя країни. За словами прем`єр-міністра, для цього необхідно проводити роз`яснювальну роботу, бо без підтримки людей «ми не проведемо реформи».