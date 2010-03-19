На Тернопільщині затримали чоловіка, який катував безпритульних

У Чорткові Тернопільської області затримали чоловіка, який катував безпритульних, змушуючи їх безкоштовно працювати на себе.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, житель Чорткова для проведення ремонту у своєму приватному будинку запросив місцевого бездомного, якому в обмін на можливість проживати поставив умову працювати задарма. Невдовзі він запросив ще одного бездомного, однак той відмовився працювати на аналогічних умовах. Тоді, за даними правоохоронців, власник будинку одягнув на нього наручники, підвісив до балки і почав бити. А коли й після цього підвішений безпритульний відмовився працювати безкоштовно, чоловік кусачками відтяв йому верхню фалангу мізинця, замотав у целофан, поклав у кишеню потерпілого і змусив його написати розписку, що той зобов’язується працювати безкоштовно і дозволяє застосовувати до себе фізичну силу з метою перевиховання.

Побитого і скаліченого потерпілого зловмисник відпустив, але з умовою, що той приведе ще одного працівника. Заляканий чоловік виконав вказівку і привів свого товариша, який зазнав аналогічних тортур.

Після того, як покатовані безпритульні звернулися до міліцію, підозрюваного чортківчанина арештували. Проти нього порушено кримінальну справу за ст. 127 (катування) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.