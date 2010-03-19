В міліції ліквідують підрозділ, що стежив за дотриманням прав затриманих

Новий міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ ліквідує підрозділ міністерства, що стежив за дотриманням прав затриманих міліцією осіб.

Про це йдеться у переданому прес-службою громадянського руху «Народна самооборона» УНІАН коментарі народного депутата від НС Юрія ГРИМЧАКА.

«Міліція повертається до брєжнєвських часів», - заявив він і додав, що «з цього моменту контроль із боку громадськості над МВС знімається. Ми повертаємося в ті «рядянські» часи, коли над міліцією не було і не передбачалося жодного громадського контролю».

Ю.ГРИМЧАК стверджує, що новий міністр внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ не просто так скорочує свій центральний апарат на 50%, а ліквідує підрозділ, який стежив за дотриманням прав затриманих у місцях попереднього утримання та ізоляції. Звільняють 27 помічників міністра щодо забезпечення дотримання прав людини.

«Ці люди перевіряли ізолятори, перевіряли те, як утримуються там затримані, чи не порушуються їхні права, реагували на можливі порушення, і не дай Бог затриманого починали бити чи знущатися з нього… Вони мали право на перевірку і були в статусі помічника міністра. Із ними рахувалися», - пояснив Ю.ГРИМЧАК.

«Так, вони були більмом на оці деяких начальників міліції в регіонах. Але ж у тих, хто потрапив до околотку, була надія на те, що в разі недотримання їхніх прав, прийде допомога. Це був дієвий механізм», - зазначив народний депутат.

За його словами, відтепер «утвердження і забезпечення прав людини», яке є головним обов’язком держави, що відзначено в ч. 2 ст. 3 Конституції України, цілком залежатиме від совісті і доброї волі тих, до кого потраплять затримані.

«Я кажу – «повертаємося до брежнєвських часів» ще й тому, що ці помічники міністра були однією з умов по забезпеченню прав людини, котру в ЄС висували як одну з умов вступу України в Євросоюз», - нагадав Ю.ГРИМЧАК.

У прес-службі руху нагадали, що в січні 2008 року було створено Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС. Управління було структурним підрозділом Апарату міністра внутрішніх справ України. Метою діяльності управління було налагодження системи відомчого контролю за дотриманням прав людини в роботі органів внутрішніх справ у відповідності з міжнародними стандартами в галузі правоохоронної діяльності.