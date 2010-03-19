Лідер Меджлісу просить порушити справу проти Могильова

Лідер Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ звернеться до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити справу проти новоназначеного міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це М.ДЖЕМІЛЄВ заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

«Зараз ми готуємо мотивоване звернення до генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу проти нього за статтею 161 Кримінального кодексу України – розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він відзначив, що йому було б дуже цікаво дізнатися відповідь генпрокурора. «Якщо це людина незалежна, якщо це людина, котра поважає закони цієї країни, то реакція тут однозначна, що тут скоєно злочин», - сказав лідер Меджлісу.

М.ДЖЕМІЛЄВ сказав, що добре знайомий із станом правоохоронної системи України і судової влади, разом з тим, за його словами, відповідно до міжнародних правил, для звернення до міжнародних структур необхідно спочатку пройти всі інстанції всередині країни.

«Ну так себе уявляючи на їх місці, найрозумнішим було б і для нинішнього керівництва України, і для самого ЯНУКОВИЧА, негайно таких покидьків прибрати зі свого уряду, і тоді, мабуть, усе пішло б на спад», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

«Але, якщо вони наполягатимуть, якщо тим паче прагнутимуть виправдати цього чиновника, то, на жаль, буде завдано шкоди не Україні, а українському керівництву», - додав він.

Лідер Меджлісу зазначив, що не хотів би такого перебігу подій.

У той же час він повідомив, що готовий звертатися до міжнародних організацій. При цьому, за словами лідера Меджлісу, під час своєї зустрічі з комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кнутом ВОЛЛЕБЕКОМ 19 березня планує порушити питання про нового керівника МВС України.

«Без допомоги демократичної громадськості Україні буде складно», - підкреслив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Виступаючи сьогодні на слуханнях у Європарламент, лідер Меджлісу навів ряд висловів А.МОГИЛЬОВА в пресі, зокрема, антитатарські заяви.