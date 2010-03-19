Закон про захист суспільної моралі можуть скасувати

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО зазначає, що в комітеті обговорюється можливість радикальної корекції закону про захист суспільної моралі або взагалі його скасування.

Про це він сказав під час круглого столу “ЗМІ та захист суспільної моралі”.

“Що стосується закону, то поділюся думкою, яка активно обговорюється в комітеті: є відчуття, що є потреба у радикальній корекції закону про захист суспільної моралі або у скасуванні цього закону як такого”, - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Він наголосив, що зазначений закон не є єдиним способом як зміцнювати суспільну мораль. А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що кожен український телеканал має редакційні статути, в яких можна знайти інформацію про те, що почуття міри є одним з базових журналістських стандартів.

“Інша справа, що абсолютна більшість мас-медіа про такий журналістський стандарт не згадують у своїй роботі, вони його просто ігнорують”, - додав він.

На думку А.ШЕВЧЕНКА, необхідно шукати, які ще інструменти, окрім закону про захист суспільної моралі, можна підсилити, щоб в питанні суспільної моралі “ми зміщалися на кращі позиції”. Він впевнений, що редакційна політика і редакційні статути як інструмент в цьому сенсі далеко не вичерпані.

Крім того, на переконання А.ШЕВЧЕНКА, у журналістів має працювати саморегуляція і внутрішньокорпоративні механізми, коли самі журналісти давали б по рукам тим своїм колегам, які перегинають палку або виходять за рамки. “Я думаю, що такі інструменти в майбутньому мають набагато більше шансів бути ефективними, ніж закон і Національна комісія про захист суспільної моралі”, - вважає А.ШЕВЧЕНКО.