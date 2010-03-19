Нова влада пішла у наступ на права людини

Правозахисники констатують згортання позитивних тенденцій у дотриманні прав людини після приходу нової влади.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

Він зазначив, що намагання правозахисних організацій, окремих підрозділів і службовців Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства освіти і науки покращити ситуацію мали наслідком певний прогрес, але “політична криза, загальне ставлення політичних сил до прав людини як до чогось другорядного і незначущого в порівнянні з політичною доцільністю не дали домогтися системних змін на краще”.

“Змушені констатувати, що дії нової адміністрації протягом першого місяця її діяльності свідчать не про наміри змінити ситуацію на краще, а навпаки - спрямовані на згортання навіть тих позитивних тенденцій, що були”, - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Він проілюстрував це деякими прикладами. Зокрема, голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив про припинення процесу встановлення правди про історію України ХХ століття і розкриття архіву. Також заклики до радикального перегляду напряму і змісту освітньої реформи, озвучені віце-прем’єром Володимиром СЕМИНОЖЕНКОМ, означають, на думку Є.ЗАХАРОВА, фактичне скасування зовнішнього незалежного оцінювання, а отже, втрату рівного доступу до вищої освіти.

Особливо правозахисники занепокоєні наміром нового керівництва МВС ліквідувати Управління моніторингу прав людини в діяльності органів внутрішніх справ, яке “лише за два роки здійснило величезну роботу в міліції, спрямовану на забезпечення поваги до прав людини в діях міліції та реформуванні МВС. “Сотні громадян, які скаржились на незаконні дії міліції, отримали допомогу від працівників Управління. За їхньої допомоги були викриті значні зловживання з боку міліції”, - зазначив Є.ЗАХАРОВ. Він зауважив, що правозахисники не тільки виступають категорично проти ліквідації цього управління, а й вважають за необхідне запровадити подібні інституції в структурі Мін’юсту, Мінохоронздоров’я, Мінсім’їмолодьспорту та інших.