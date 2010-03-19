Біля Адміністрації Януковича почалися акції протесту

У Києві біля Адміністрації Президента України проходить акція активістів 16 національно-патріотичних організацій, які вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА дотримуватись положень Конституції України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор акції Олег ВІТОВИЧ, біля будівлі адміністрації зібралося близько 600 мітингувальників. Вони тримають у руках плакати з гаслами: «Поділу України – ні!», «Русифікації – ні!», «Незалежності – так!», «Табачника у відставку».

«Ми хочемо донести наші вимоги до Адміністрації Президента. По-перше, підтвердити вірність Президента України фундаментальним принципам Конституції, а саме - принципів незалежності, територіальної цілісності, державного статусу української мови, неможливості пролонгації перебування Чорноморського флоту Росії на території України», - сказав О.ВІТОВИЧ.

Також учасники акції вимагають від Президента не скасовувати укази про присвоєння головному командиру УПА Роману Шухевичу та провіднику ОУН Степану Бандері звання Герой України.

Крім того, мітингувальники вимагають відправити у відставку міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА.

«Також ми приєднуємось до вимоги кримських татар щодо відставки міністра внутрішніх справ МОГИЛЬОВА. Позаяк його дії і заяви прямо кваліфікуються як розпалення міжнаціональної ворожнечі», - повідомив О.ВІТОВИЧ.

Він зазначив, що учасники акції передали свої вимоги представнику Адміністрації Президента.

Після акції біля будівлі адміністрації активісти організацій мають намір перейти до Будинку уряду, де також планують заявити про свої вимоги.

О.ВІТОВИЧ повідомив, що це вже не перша акція з такими вимогами, і її учасники мають намір проводити такі акції в майбутньому.