Викрадачів напису з воріт Освенциму засудили

У Польщі до тюремного ув’язнення засуджено зловмисників, які вкрали напис Arbeit macht frei ("Праця звільняє") з воріт колишнього нацистського концтабору Освенцим, повідомляє радіо «Свобода».

Суд Кракова засудив трьох з п`яти підсудних до тюремного ув’язнення терміном від 1,5 до 2,5 років.

«Всі обвинувачені були в здоровому глузді у момент скоєння злочину і добре розуміли, які наслідки можуть мати подібні вчинки», - заявила голова суду.

Всього у крадіжці брали участь 5 осіб, однак на лаві підсудних були тільки троє з них. «Вони зразу ж визнали свою провину і висловили готовність понести покарання, на інших ще чекає інший процес», - заявила прокурор Богуслава МАРЦІНКОВСЬКА.

Тим часом, шведський суд кілька днів тому ухвалив рішення видати Польщі громадянина Швеції Андерса ХЕГСТРЕМА, який був замовником крадіжки історичного напису. Сам напис дотепер перебуває на реставрації.