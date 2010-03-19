Новому керівництву МВС начхати на права людини?

Намір нового міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА ліквідувати Управління моніторингу прав людини в діяльності органів внутрішніх справ послаблює національні механізми захисту прав людини та свідчить про його пріоритети, серед яких немає дотримання прав людини з боку міліції.

Про це йдеться у відкритому зверненні трьох десятків українських правозахисних організацій, текст якого передано агентству УНІАН.

Як сказано у тексті звернення, це управління було створено в 2008 році в результаті багаторічної співпраці міліції з правозахисними організаціями. Ця неполітична ініціатива, за словами правозахисників, стала "кроком у формуванні політики відкритості та прозорості в діяльності МВС України".

"Робота громадських рад при МВС України та обласних управліннях МВС дала можливість налагоджувати контакти між міліцією та правозахисними організаціями. На наше переконання, ці громадські ради є найбільш ефективними серед інших громадських рад при органах влади", - йдеться у відкритому листі.

Як зазначають правозахисники, лише за два роки управління здійснило "величезну роботу в міліції, спрямовану на забезпечення прав людини в діях міліції та реформування МВС". Зокрема, завдяки управлінню "системно запрацювали мобільні групи з моніторингу дотримання прав людини в місцях позбавлення волі, підпорядкованих МВС". За словами авторів звернення, вони стали прообразом національного превентивного механізму попередження катувань.

Крім того, за інформацією представників правозахисних організацій, управління стало ініціатором розробки та затвердження плану дій проти расизму та ксенофобії та програми сприяння гендерній рівності в органах внутрішніх справ.

"Сотні звичайних громадян, які скаржилися на незаконні дії міліції, отримали допомогу від працівників управління. За їхньої допомоги були викриті серйозні зловживання з боку міліції", - зазначається у тексті звернення.

Його автори переконані, що без такого управління неможливо побудувати сучасну європейську міліцію, що поважає права людини у своїй діяльності.

"Ми запитуємо нове керівництво МВС – чи відмовляється воно від цієї політики, заявивши про ліквідацію Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ? Які тепер пріоритети діяльності МВС? Міліції не потрібна боротьба з расизмом та ксенофобією напередодні ЄВРО-2012? Міліція не буде розвивати співпрацю з міжнародними інституціями та громадськими правозахисними організаціями? Не потрібні більше мобільні групи? Не потрібні громадські ради?" - йдеться у відкритому листі.

Правозахисники розцінюють такі «реформи» у міліції як складову соціальної політики нової влади, що базується на філософії технократів: "Така політика ігнорує права і інтереси громадян як перешкоду для «ефективного менеджменту», а право за таких умов стає служницею бюрократії й інструментом політичної доцільності".

Правозахисники закликають зберегти Управління моніторингу прав людини в діяльності органів внутрішніх справ, а також надати новий імпульс його діяльності.

Під зверненням підписалися Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна", Центр політико-правових реформ, Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я, Регіональний громадський фонд «Право і Демократія» (м. Львів), Сумське міське об`єднання громадян «Громадське бюро «Правозахист», Севастопольська правозахисна група, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Миколаївська обласна жіноча незалежна асоціація "ДАНА", Правозахисний центр "Поступ" (м. Луганськ), Луганське обласне відділення ВГО "Комітет виборців України", Херсонська обласна організація Комітету виборців України, Міська молодіжна громадська організація М’АРТ («Молодіжна АльтеРнаТива»), м. Чернігів, МГО "Молодіжний правозахисний центр", Асоціація єврейських організацій та общин (Ваад) України, Конгрес національних громад України, Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа ОПОРА», Кіровоградська асоціація "Громадські ініціативи" та інші організації.

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