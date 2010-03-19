Янукович продовжує звільнення: у відставку пішов головний тюремник України

Кабінет міністрів звільнив Олександра Галінського з посади голови Державного департаменту з питань виконання покарань. Минулого тижня Галінський викликав роздратування президента Віктора Януковича пропозицією запровадити нове свято - День працівника системи виконання покарань.

Минулої п’ятниці 12 березня президент Віктор Янукович провів координаційну нараду з питання боротьби із злочинністю та корупцією, на якій було присутнє керівництво силових структур країни. На цьому засіданні глава Держдепартаменту з питань виконання покарань Олександр Галінський звернувся до президента з особистим проханням - ввести 12 березня нове свято - День працівника системи виконання покарань.

"А то день склодува є, коваля ручного кування - є, а у нашої системи, де працює 60 тисяч людей, - ні. Саме сьогодні виповнюється 131 рік з дня створення тюремної служби". - звернувся Галінський до президента.

Зал проводив доповідача сміхом та оплесками. "Свято може бути, звичайно, але вже без декого", - з неприхованим роздратуванням відреагував тоді на прохання Янукович.

Нагадаємо, Олександр Галінський був призначений на посаду голови Держдепартаменту з виконання покарань у серпні 2009 року.

ТСН