Міхал Свантнер: «Відзначу високий професійний рівень українських спеціалістів»

Міжнародна конференція з актуальних питань інтелектуальної власності, яка проходила в м. Свалява за участі спеціалістів з України, Росії, Казахстану, Молдови, Вірменії, Швейцарії, Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Бельгії, Румунії, за відгуками її учасників, – чудовий майданчик для професійного обговорення різних питань сфери інтелектуальної власності, унікальна платформа для розгляду практичних аспектів міжнародного досвіду й практик з урахуванням специфіки кожної держави. Гість конференції Міхал Свантнер – директор відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) – відкрита багатогранна людина, цікавий співрозмовник і глибокий знавець того, про що говорить.

Про законодавство

– Що стосується законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні, від імені керівництва ВОІВ хочу відзначити, що вашою країною досягнуто значного прогресу в цьому напрямі. У цьому, звичайно, велика заслуга Державного департаменту інтелектуальної власності, який інтенсивно працює над питаннями вдосконалення законодавства та його гармонізації з міжнародними нормами й правилами. Згадуючи переговори голови Держдепартаменту Миколи Паладія та генерального директора ВОІВ Френсіса Гаррі, що відбулися в рамках Асамблеї ВОІВ у вересні 2009 року, хочу підтвердити готовність з боку ВОІВ всіляко сприяти розвиткові національної стратегії у сфері інтелектуальної власності в Україні.

Про українських фахівців

– З приємністю хочу констатувати, що керівництво та фахівці Державного департаменту інтелектуальної власності беруть активну участь в іноді навіть гарячих дискусіях ВОІВ з питань розвитку та шляхів удосконалення міжнародних норм з питань охорони прав інтелектуальної власності. Вони завоювали високу репутацію на міжнародному рівні завдяки своєму прагненню відстоювати позиції України у світі, і нам хотілося б, щоб інші країни регіону так само рішуче, активно й наполегливо брали участь у дискусіях ВОІВ з питань інтелектуальної власності.

Про спільні заходи

– Серед останніх спільних досягнень ВОІВ і Держдепартаменту відзначу проведення міжнародної Літньої школи Академії ВОІВ з інтелектуальної власності влітку 2009 року в Одесі. Високим рівнем організації заходу, а також схвальними відгуками учасників зумовлене рішення проводити Літню школу з інтелектуальної власності в Україні щороку. Це має велике міжнародне значення й демонструє високий рівень Держдепартаменту та його активну участь у стратегічних напрямах діяльності ВОІВ.

Про міжрегіональний семінар

– Мені приємно констатувати, що міжрегіональний семінар, який відбувся в рамках конференції у Сваляві й був присвячений питанням охорони аудіовізуальних творів та виконань, вкотре підтвердив високий професійний рівень представників України – юристів, спеціалістів у сфері авторського права та суміжних прав, колективного управління авторськими правами. Усі учасники семінару, міжнародні фахівці внесли конкретні пропозиції щодо можливих шляхів удосконалення законодавства. І це обов’язково буде враховано в нашій спільній подальшій роботі.

Про атмосферу Закарпаття

– Хочу з приємністю відзначити чудову атмосферу Закарпатського краю, у якому проходила конференція. Саме тут нас надихає історична традиція, багатонаціональний людський ресурс цього регіону з надзвичайною силою інтелекту, оскільки саме в цьому географічному регіоні України живуть і творять фахівці різних народів – українці, румуни, поляки, угорці, чехи, словаки та інші, – такий спільний рух уперед у взаємоповазі та співробітництві для розвитку своєї країни, свого регіону, для розвитку науки й винахідництва є своєрідною моделлю всієї Європи.

Про піратство в Інтернеті

– Проблема піратства в мережі Інтернет дуже актуалізувалася останнім часом. І можна сказати, що навіть майбутнє людства залежатиме значною мірою від того, наскільки правильно ми зможемо вирішити це питання, адже ми маємо реальну загрозу розвитку науки та мистецтва. ВОІВ намагається запроваджувати міжнародні законодавчі норми, які стосуються цієї галузі. Та разом з цим потрібно поширювати в суспільстві обізнаність із загрозою піратства. Люди повинні усвідомлювати, що всі, хто незаконним шляхом використовує об’єкти інтелектуальної власності, завдає збитків творцю. Вирішення цієї проблеми вкрай важливе, оскільки сприятиме розвитку науки, мистецтва, людської творчості.

Про організації колективного управління

– Є очевидний прогрес на шляху вдосконалення законодавства з колективного управління правами авторів в Україні. ВОІВ відзначає високий професійний рівень українських спеціалістів, які усвідомлюють необхідність змін у цій сфері. ВОІВ зі свого боку готова сприяти ознайомленню з накопиченим у Європі досвідом. Нами розроблено спеціальні посібники, зокрема й за участі українських фахівців, які стосуються специфіки управління авторськими правами в країнах з перехідною економікою.

Юрій Кучинський

Див. також "Хосе Марія Монтес: „Україна має запровадити систему виплати компенсації за приватне копіювання”