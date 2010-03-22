Хосе Марія Монтес: „Україна має запровадити систему виплати компенсації за приватне копіювання”

У своєму інтерв’ю поділився враженнями від організації та роботи Міжрегіонального семінару з питань охорони аудіовізуальних творів та виконань, який відбувся в рамках Міжнародної наукової конференції у Сваляві й Хосе Марія Монтес, директор Департаменту правових та міжнародних відносин Організації колективного управління правами виконавців AISGE (Іспанія). Він окреслив основні проблеми цієї сфери та висловив готовність до подальшої співпраці в напрямі вирішення питань системи захисту аудіовізуальних виконань.

– Ви виступили з дуже ґрунтовною промовою на семінарі. Які з питань, на Вашу думку, найважливіші та найнагальніші для вирішення?

– Моєю основною метою участі в цій конференції було підвищити рівень обізнаності серед учасників заходу з потребами системи захисту аудіовізуальних виконань. Ця система, на жаль, не достатньо добре розвинена в Україні. Нині, на мою думку, дуже важливо не дозволити продюсеру безпідставно перебирати на себе всі законні права виконавця. Крім того, потрібно було заручитися підтримкою учасників семінару з метою проведення подальшого переговорного процесу в рамках ВОІВ щодо укладення міжнародної угоди, яка б сприяла створенню ефективного механізму захисту аудіовізуальних виконань. Я це зазначив у своїй презентації. Вважаю, що права виконавців, особливо, коли йдеться про право на винагороду, повинне бути належним чином урегульоване в рамках системи колективного управління. На жаль, коли виробник веде переговори щодо створення аудіовізуального твору, він намагається залишити майже всі ексклюзивні права собі, чим ставить виконавця у вкрай невигідне становище. Отже, щонайменше процес отримання справедливої винагороди має контролюватись організаціями колективного управління.

– Однією з ключових та дискусійних тем в аудіовізуальній сфері є механізми формування зборів та розподілу винагороди…

– Так, у своєму виступі я торкнувся важливого питання – системи тарифів, яка є підґрунтям для розрахунку справедливої та належної винагороди. Під час семінару я запропонував спільноті колективного управління України деякі прийоми та основні положення щодо правильного визначення тарифів, аби в майбутньому уникнути скарг з приводу розміру винагороди. Також необхідно враховувати той факт, що більшість організацій колективного управління в багатьох країнах є монополістами. Я маю на увазі не комерційний зміст цього терміна, а те, що саме організації колективного управління встановлюють тарифи, які дуже часто є необґрунтованими.

– Що Ви хотіли б порадити українській стороні щодо вирішення питань удосконалення системи захисту аудіовізуальних виконань?

– Звісно, я хотів би висловити декілька пропозицій для України з метою приведення її системи захисту аудіовізуальних виконань у відповідність до системи, яка діє в європейських країнах. По-перше, необхідно уважно дослідити чинні міжнародні інструментарії та законодавство з цих питань. Законодавство України повинне передбачати ефективні норми, які б захищали інтереси як виробників, так і виконавців. Також маю інформацію, що в Україні існує система виплати компенсації за приватне копіювання. Але я не впевнений, що така система діє. Якщо ж вона й справді не діє, то Україна має докласти максимум зусиль і запровадити її, оскільки практика налагодженої роботи такої системи існує в більшості європейських країн.

– Чи виправдалися Ваші очікування від участі в конференції?

– Конференцію та семінар організовано на найвищому рівні, мені було дуже приємно поспілкуватися з великою кількістю колег. Єдиним недоліком вважаю те, що не було достатньо часу для обговорення презентацій після виступу доповідачів. На мою думку, під час роботи такого роду форумів, коли обговорюються актуальні практичні питання, аудиторія повинна мати можливість почути різні точки зору учасників – і представників країн, і виробників, і виконавців, а також інших присутніх. Але в будь-якому разі цей семінар був дуже корисним. Можна сказати, що ми мали можливість оновити й доповнити інформацію, отриману під час проведення подібного семінару в червні 2009 року в Києві.

Юрій Кучинський

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