Права за 1 тисячу: директора автошколи спіймали «на гарячому»

Правоохоронці затримали директора однієї з автошкіл Рівного під час одержання ним хабара за видачу двом громадянам свідоцтва за нібито проходження курсів підготовки водіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби прокуратури області, сума хабара становить 1 тисячу гривень.

За цим фактом прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднаного з вимаганням). Крім того, в ході розслідування кримінальної справи встановлено ще два факти одержання директором вказаного навчального закладу хабарів на загальну суму 1 тисяча.

Слідство у справі триває.

Згідно відповідного закону, відповідальність за одержання хабара, поєднаного з вимаганням, передбачена у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, а також конфіскація майна.