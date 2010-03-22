ЗМІ: керувати міліцією будуть одіозні кадри Кучми

Наступного тижня буде призначено нових керівників обласних управлінь міліції.

Як передає Українська правда, Головне управління Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області очолить Олег САЛО, який до 2005 року очолював міліцію Львівщини. Після Помаранчевої революції Генпрокуратура порушила проти нього кримінальні справи за порушення виборчого законодавства та зловживання службовим становищем. Він був оголошений у міжнародний розшук.

Пізніше кримінальні справи були закриті у зв`язку з відсутністю складу злочину. О.САЛО вважався людиною Сергія МЕДВЕДЧУКА, брата глави адміністрації президента Леоніда КУЧМИ Віктора МЕДВЕДЧУКА.

Крім того, управління МВС у Чернівецький або Івано-Франківській області може очолити Василь ВАРЦАБА.

До 2004 року він очолював ГУ МВС у Закарпатській області. У грудні 2004 В.ВАРЦАБА був звільнений з цієї посади, а у червні 2005 його оголошували у міжнародний розшук. Ім`я В.ВАРЦАБИ стало відоме після скандальних виборів мера Мукачевого у квітні 2004.

Також, за словами джерела, Закарпатську міліцію має очолити Віктор РУСИН.

До Помаранчевої революції він був першим заступником В.ВАРЦАБИ. У вересні 2005 В.РУСИН був заарештований і півроку його утримували під вартою у слідчому ізоляторі.

Крім того, міліцію Запорізької області має очолити Валерій НОНІК.

Як відомо, до 2005 року він був начальником ГУ МВС у Кіровоградській області. Також він був керівником служби охорони Блоку Литвина.

Під час виборів 2006 року його ім`я фігурувало в інциденті з побиттям кандидата в депутати до Королівської райради Житомира від "Нашої України" Володимира ЗУБРИЦЬКОГО.

Також джерело повідомило, що керівником Львівського обласного управління міліції стане Михайло ЦИМБАЛЮК.

До цього часу він був начальником міліції Полтавської області, а в часи Л.КУЧМИ - губернатором Тернопільської області.

Керівник прес-служби Міністерства внутрішніх справ Костянтин СТОГНІЙ відмовився коментувати Українській правді прізвища майбутніх керівників обласних управлінь міліції.

За його словами, призначення на ці посади мають відбутися з початку тижня: “З понеділка заступники міністра пороз`їжджаються по областях представляти нових керівників"”, - сказав речник.