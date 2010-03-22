Почала роботу "гаряча лінія" із захисту від звільнень

Від сьогодні за телефоном 044 229-11-67 почала роботу “гаряча лінія” із захисту найманих працівників від незаконних індивідуальних звільнень та масових скорочень, організована Всеукраїнською профспілкою “Народна солідарність”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі профспілки, основними причинами створення “лінії” стали анонсоване керівництвом держави “20-відсоткове скорочення державного апарату по всій вертикалі влади”, а також "масові скорочення працівників у низці комерційних структур, власником яких є держава (зокрема - оголошене скорочення на 10 % штату працівників ВАТ “Укртелеком”)".

“Хоча одним із найважливіших публічних постулатів новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є неприпустимість політично мотивованих “чисток”, на практиці у багатьох центральних і місцевих органах державної влади та деяких державних підприємствах провідні фахівці звільняються зараз із єдиною мотивацією: “Ви з іншої команди...” - говорить голова центрального координаційного комітету профспілки “Народна солідарність” Олексій КЛЯШТОРНИЙ.

Крім того, на думку профспілки “Народна солідарність”, масштабне скорочення штатів державних органів влади в сучасних умовах є недоцільним, оскільки призведе до подальшого погіршення якості послуг, що надаються державою громадянам.

“Проблема не в тому, що на Україні “забагато чиновників”. Якраз навпаки, кількість державних службовців у розрахунку на тисячу осіб населення у нас є однією з найнижчих у Європі. Державні органи, від “паспортного столу” до “собезу” просто не можуть якісно обслужити громадян, котрі до них звертаються, саме через недостатню кількість працівників. В обласних та районних державних адміністраціях ситуація така сама. Чиновники пишуть людям “відписки” зокрема і тому, що просто не в змозі якісно опрацювати ту кількість листів, яка розписується на кожного з них,” - заявив О.КЛЯШТОРНИЙ.

Телефонна лінія 044 229-11-67 працює цілодобово (в т. ч. з 21.00 до 08.00 - у режимі “фікасації дзвінків”).