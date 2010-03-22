Вебінар «Доступ до інформації: гарантії, процедури, обмеження»
25 березня 2010 року (11.00), Інтернет
Ведучий: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер.
Цільова аудиторія: журналісти-розслідувачі.
Програма вебінару:
1. Які «таємниці» встановлено законодавством України?
2. Конфіденційна інформація, яка є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади , місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
3. Конфіденційна інформація професійного, виробничого, комерційного, банківського та іншого інтересу?
4. Інформація, що надається правоохоронними органами.
5. Поширення таємної/конфіденційної інформації без негативних наслідків.
6. Детально про відкриту офіційну інформацію.
7. Як розмовляти з чиновником, який відмовляться надавати інформацію?
Тривалість вебінару – 1 – 1,5 години
Докладніше: http://irrp.org.ua/events/vebinar/605-vebinar-dostup-do-informaciyi-garantiyi-proceduri.html