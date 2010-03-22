Вебінар «Доступ до інформації: гарантії, процедури, обмеження»

25 березня 2010 року (11.00), Інтернет Ведучий: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер. Цільова аудиторія: журналісти-розслідувачі. Програма вебінару: 1. Які «таємниці» встановлено законодавством України? 2. Конфіденційна інформація, яка є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади , місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. 3. Конфіденційна інформація професійного, виробничого, комерційного, банківського та іншого інтересу? 4. Інформація, що надається правоохоронними органами. 5. Поширення таємної/конфіденційної інформації без негативних наслідків. 6. Детально про відкриту офіційну інформацію. 7. Як розмовляти з чиновником, який відмовляться надавати інформацію? Тривалість вебінару – 1 – 1,5 години Докладніше: http://irrp.org.ua/events/vebinar/605-vebinar-dostup-do-informaciyi-garantiyi-proceduri.html

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