Вебінар «Доступ до інформації: гарантії, процедури, обмеження»

17:40, 22 березня 2010
Права людини
0 0

25 березня 2010 року (11.00), Інтернет

Ведучий: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер.

Цільова аудиторія: журналісти-розслідувачі.

Програма вебінару:

1. Які «таємниці» встановлено законодавством України?

2. Конфіденційна інформація, яка є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади , місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

3. Конфіденційна інформація професійного, виробничого, комерційного, банківського та іншого інтересу?

4. Інформація, що надається правоохоронними органами.

5. Поширення таємної/конфіденційної інформації без негативних наслідків.

6. Детально про відкриту офіційну інформацію.

7. Як розмовляти з чиновником, який відмовляться надавати інформацію?

Тривалість вебінару – 1 – 1,5 години

Докладніше: http://irrp.org.ua/events/vebinar/605-vebinar-dostup-do-informaciyi-garantiyi-proceduri.html

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter