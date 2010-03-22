Тренінг для журналістів «Журналістська етика у висвітленні питань кримінально-виконавчої системи» та прес-візит до Березанської виправної колонії

Проект “Підтримка пенітенціарної реформи в Україні” та Міжнародна громадська організація “Інтерньюз-Україна” запрошують журналістів національних та регіональних ЗМІ взяти участь у дводенному тренінгу на тему «Журналістська етика у висвітленні питань кримінально-виконавчої системи», який відбудеться в Києві 1-2 квітня 2010 р.

Пропонований тренінг надасть можливість журналістам дізнатися про:

- кримінально - виконавчу систему України: сучасний стан та проблеми реформування;

- принципи і правила, якими повинні керуватися журналісти під час роботи в місцях позбавлення волі;

- особливості одержання інформації (порядок надсилання інформаційних запитів, надання дозволів тощо) про життя засуджених в місцях позбавлення волі;

- принципи професійної етики при висвітленні питань кримінально-виконавчої системи України;

- які форми подачі матеріалів є неприпустимими з точки зору журналістської етики (дослівне переповідання деталей злочинів, документальне відтворення подій, які містять елементи виключної жорстокості тощо).

Практично закріпити навички, здобуті на тренінгу, учасники зможуть під час візиту до Березанської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області (№95).

Учасникам тренінгу буде надана можливість інтерв’ювання засуджених та бліц-написання статті з подальшим її аналізом фахівцями.

Для журналістів з регіонів організатори покривають такі витрати:

- дорожні витрати учасників за наявності оригіналів квитків;

- харчування;

- готель.

УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ ТІЛЬКИ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ.

Для участі у тренінгу необхідно заповнити онлайн анкету-заявку, яку можна знайти на www.internews.ua або на блозі http://trainingsiua.blogspot.com/

Анкети приймаються до 14:00 25 березня 2010 року/

Перевага надаватиметься журналістам, які робили матеріали на соціальну та пенітенціарну тематику.

Додаткову інформацію Ви можете отримати, звернувшись до Ольги Сушицької за телефонами: (044) 448 44 40, моб. 067 243 63 55, або написавши на електронну адресу osushytska@internews.ua