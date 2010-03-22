Вищу Раду юстиції очолив кум Ківалова
17:45, 22 березня 2010Права людини
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"За" проголосували 13 членів ВРЮ, 7 - проти
Члена Вищої ради юстиції Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА обрано головою ВРЮ.
Як передає кореспондент УНІАН, за його обрання сьогодні на засіданні Вищої ради юстиції під час таємного голосування проголосувало 13 членів ВРЮ, 7 були проти.
Водночас, за Лідію ІЗОВІТОВУ, чиї повноваження були припинені через закінчення терміну перебування на посаді голови ВРЮ, проголосували: “за” – 7, “проти” – 13 із 20 присутніх членів Вищої ради юстиції.
Як повідомляє Українська правда, Володимир Колесниченко - екс-голова Печерського суду і кум голови парламентського комітету з питань правосуддя "регіонала" Сергія Ківалова.
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