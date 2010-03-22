На шляху до гармонізації патентної системи

Про співробітництво Європейського патентного відомства та Державного департаменту інтелектуальної власності, яке з площини технічної допомоги перейшло у сферу взаємовигідних партнерських відносини, розповідає координатор відділу міжнародного співробітництва Європейського патентного відомства Паскаль Флікс.

– Як Ви оцінюєте рівень співробітництва між Європейським патентним відомством (далі – ЄПВ) та Державним департаментом інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) у питаннях, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності? Якими Ви бачите перспективи такого співробітництва?

– На сьогодні ми маємо двохрічний план співробітництва між ЄПВ та Держдепартаментом, який передбачає плідну співпрацю та встановлює її пріоритетні напрями. Слід зазначити, що наша організація як стратегічний партнер Європейської Комісії (ЄК) допомагає їй у здійсненні запроваджених Європейським союзом проектів. Ось чому ми допомагаємо Україні в налагодженні зв’язків з ЄК. Також вважаємо за необхідне в найближчому майбутньому організувати за підтримки Європейської Комісії декілька заходів для України, які б переконали колег з Євросоюзу в тому, що Держдепартамент з усіх сил прагне до гармонізації законодавства у сфері промислової власності та наближення патентної системи до такої, яку мають країни Євросоюзу.

– Які проекти ЄПВ будуть запроваджені в Україні найближчим часом?

– У найближчому майбутньому за пропозицією Держдепартаменту планується проведення семінару, який матиме регіональний характер. Цільовою аудиторією такого заходу будуть посадовці, відповідальні за формування та здійснення політики у сфері інтелектуальної власності, власники прав на об’єкти промислової власності як України, так і п’яти країн – східних партнерів. Мета запланованого семінару – привернути увагу до нагальних питань, вирішення яких необхідне для подальшої гармонізації патентної системи. Передбачається провести його в червні й, можливо, поєднати з кількома іншими, більш технічними семінарами. Я б визначив проведення цього заходу як пріоритетний напрям співробітництва на 2010 рік.

– Нещодавно Ви брали участь у 15-й Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності», яка відбулась у Сваляві. Яка Ваша оцінка цієї конференції? Як, на Ваш погляд, цей захід може вплинути на подальший розвиток відносин між ЄПВ та Україною?

– Я був радий представляти Європейське патентне відомство на конференції. Як особа, яка відповідає за співробітництво ЄПВ з Україною, я знаю, наскільки серйозно Ви сприймаєте перспективи та переваги, які пропонуються Європейським Східним партнерством. Я також обізнаний із стратегічними пріоритетами розвитку, ситуацією, яка склалася, і досягненнями у сфері промислової власності вашої країни. Протягом останніх років робота ЄПВ зі східноєвропейськими країнами перейшла з площини виключно технічного співробітництва та допомоги у сферу партнерських взаємовигідних відносин.

Під час конференції, яка відбулась у Сваляві, було розглянуто велике коло важливих питань. На мою думку, основною перевагою та досягненням цього заходу є можливість для спеціалістів у сфері інтелектуальної власності отримати новий досвід, налагодити необхідні для подальшої роботи контакти. Під час зазначеної міжнародної конференції представники країн-учасниць мали можливість побачити, хто є їхніми стратегічними партнерами, – Всесвітня організація інтелектуальної власності, Європейське патентне відомство та Євросоюз.

Також хочу зазначити: те, що представник Європейського патентного відомства взяв участь у цій конференції, означає високий рівень нашої підтримки зусиль України в напрямі розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності.

Юрій Кучинський