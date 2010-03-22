Чи законно перевіряти викладачів на наявність судимості?

Як повідомляє Кореспондент, київська влада має намір перевіряти педагогів на наявність судимості. Чи буде законною така перевірка?

Коментує юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк:

«При влаштуванні на роботу відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю працівники зобов`язані подати трудову книжку і паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред`явити довідку з будинкоуправління (ЖЕК) або сільської Ради про останнє заняття, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Неповнолітні, яким ще не виповнилось 16 років, замість паспорта подають свідоцтво про народження, військовослужбовці подають військовий квіток. Звільнені з місць відбування покарання зобов`язані подати довідку про звільнення. Певні посади (професії) потребують відповідного рівня підготовки або відповідного стану здоров`я. Для того, щоб їх обіймати, майбутній робітник подає документ про освіту та/або медичний висновок. Також, зайняття певних посад може пов`язуватись із громадянством особи.

Водночас вимоги щодо подання довідки про несудимість для працевлаштування вчителів законодавством не встановлено, а отже вимога щодо надання такої довідки буде незаконною. Оскільки відповідно до ст. 25 Кодексу законів про працю власник або уповноважений ним орган не мають права вимагати від працівника подання різного роду довідок, наприклад, про склад сім`ї, забезпечення житловою площею, відомості про партійну і національну приналежність, походження, прописку та інші документи, подання яких не передбачено законодавством».