Не така страшна реадмісія, як її малювали ЗМІ

Угода між Україною та ЄС щодо реадмісії громадян третіх країн та осіб без громадянства вже діє. Втім, реадмітованих – одиниці, запевняють захисники прав біженців і шукачів притулку.

Правозахисники нагадують: в медіа прогнозували вислання до України сотень тисяч іноземців із неврегульованим статусом. Втім, так не сталось. «Названі кількості осіб, що їх реадмітують до України цього року, є дуже перебільшеними. За 3 місяці реадмітували одиниці, не більше 30 осіб»,- сказала «Німецькій хвилі» радник проекту по Східній Європі Європейської Ради з питань біженців і вигнанців Юлія Зельвенська. Ще до 1 січня цього року вже діяли такі двосторонні договори з прикордонними державами-членами ЄС.

За словами Зельвенської, сама процедура дуже складна. Щоб реадмітувати людину зі старої країни-члена ЄС, як-от Німеччини, слід індивідуально розглядати кожну справу. Дивитись, чи потрібен людині міжнародний захист. Якщо це ФРН, то держава має перевіряти справу особи спільно з посольством та МВС чи іншим відповідальним за реадмісію органом. Зельвенська наводить приклад – за минулий рік і за угодою між РФ та Нідерландами реадмітували лише 30 осіб.

В Українській Раді з питань біженців кажуть: обговорюючи Угоду про реадмісію між Україною та ЄС, слід зосередитись на справжніх змінах, які принесе із собою втілення Угоди, а не лише поширювати ксенофобські настрої щодо іноземців. Представники Ради, наприклад, занепокоєні, що завдяки Угоді до України можуть повернути шукачів притулку з Євросоюзу. Тоді як «Україну не можна вважати безпечною для тих, кому потрібен захист».