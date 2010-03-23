В Україні запровадять хімічну кастрацію?

Верховній Раді пропонують запровадити в Україні хімічну кастрацію у якості “додаткового покарання” ґвалтівникам неповнолітніх. Така законодавча новація міститься у зареєстрованому у ВР проекті змін до Кримінального кодексу авторства регіонала Григорія Смітюха.

У пояснювальній записці автор законопроекту посилається на такі дані: “тільки за 9 місяців 2009 року від зґвалтувань постраждало 110 неповнолітніх осіб. І це тільки офіційна статистика, - пише Смітюх, - адже латентність таких злочинів є доволі високою”.

На його думку, необхідність карати хімічною кастрацією за сексуальні злочини проти неповнолітніх зумовлена апріорі спричиненими довготривалими наслідками для постраждалих та їхніх близьких, та підвищеною суспільною небезпекою таких злочинів.

Також, на думку нардепа, практика показує, що традиційні методи покарання не дозволяють досягти мети – щоби особа не вчиняла злочину повторно. До того ж Смітюх зауважує, що певна частка людей, які скоюють дії сексуального характеру проти дітей, є психічно хворими і за відповідних умов не несуть кримінальної відповідальності, оскільки визнаються судом неосудними.

Нардеп посилається на європейський досвід: “деякі країни Європи також застосовують або застосовували хімічну кастрацію за різних умов. Серед них Великобританія, Німеччина, Франція. Останньою з європейських країн, що почали застосовувати хімічну кастрацію, є Польща. Також, наприкінці вересня 2009 року відповідний законопроект зареєстровано в Державній Думі РФ”.

Тож законопроектом пропонується призначати хімічну кастрацію – “застосування до особи спеціально визначених законодавством медичних препаратів з метою пригнічення її лібідо” – за рішенням суду щодо осіб, визнаних винними у звалтуванні неповнолітніх, задоволенні статевої пристрасті неприродним способом, вчиненому щодо малолітнього та примушуванні неповнолітніх до вступу у статевий зв’язок. А також щодо батьків або прийомних батьків та осіб, на яких покладено піклування про неповнолітнього за розбещення дитини або примус її до статевих зв’язків.