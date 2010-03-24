Школа професійної журналістики «Нова Україна»

Розпочато реєстрацію заявок на участь у Школі професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА». Програма, що реалізовується в Україні другий рік поспіль, здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Метою Школи професійної журналістики «НОВА Україна» є формування майданчика для спілкування та особистісного розвитку професійних журналістів, обміну знаннями, досвідом, ідеями та ініціативами, а також поглиблення професійних знань та навичок роботи в різних жанрах.

Протягом 2010 року передбачається проведення чотирьох чотириденних сесій (Київ, АР Крим, Одеса та Львів). Основними тематичними модулями стануть питання професійних навичок та ціннісних орієнтирів журналіста, професійних стандартів журналістики, аналіз внутрішньополітичних процесів та державної політики (охоплює політико-правову сферу, економіку, гуманітарну політику, тощо), а також викликів міжнародної журналістики.

Модель навчальної програми базується на форматі Української школи політичних студій і, відповідно, включає лекції, дискусії, тренінги, стратегічні ігри, круглі столи тощо. Модераторами, тренерами та лекторами виступатимуть провідні українські та зарубіжні експерти та суспільно-політичні діячі.

До участі у конкурсі запрошуються кандидати, які:

мають значні досягнення у сфері журналістики;

займають активну життєву позицію та демонструють лідерські якості;

володіють потенціалом плідного використання знань, отриманих в рамках проекту, на користь суспільства та професії;

є громадянами України віком до 35 років.

Реєстрація заявок триває до 6 квітня (вівторок) 2010 року (включно). Заповнену заявку необхідно надіслати на електронну адресу: galyna@laboratory.kiev.ua (тема “School of Journalism”). Контактна особа – Галина Тищенко.

Детальнішу інформацію про Школу, умови конкурсу та аплікаційну форму розміщено на веб-сторінці Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА»: http://mediaschool.parlament.org.ua.

Із додатковими запитаннями, будь ласка, звертайтеся до менеджера Школи Марії Коваль (info@laboratory.kiev.ua) або асистента програми Галини Тищенко (galyna@laboratory.kiev.ua) за вказаними адресами електронної пошти або тел.: +38 044 531 37 68 (офіс).