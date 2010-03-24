30 березня 2010 року в Києві Громадська організація «Інститут Медіа Права» проведе круглий стіл на тему: «Редакційна свобода державної та комунальної преси в процесі роздержавлення».

Круглий стіл буде присвячений проблемним питанням забезпечення редакційної свободи державних та комунальних засобів масової інформації особливо у складний перехідний період їх роздержавлення та можливих виборів до місцевих органів влади.

Інститут Медіа Права наполягає на необхідності прийняття закону про редакційну свободу місцевих державних та комунальних засобів масової інформації з огляду на переконання, що регіональні засоби масової інформації повинні діяти в першу чергу в інтересах громадськості а не місцевих можновладців.

Усвідомлюючи, що процес роздержавлення просувається занадто повільно, ми маємо на меті обговорити законодавчі пропозиції щодо забезпечення редакційної свободи державних та комунальних ЗМІ, які можуть бути прийнятими у найближчій перспективі.

Під час проведення круглого столу ми пропонуємо обговорити розроблений експертами Інституту Медіа Права проект Закону «Про редакційну свободу державної та комунальної преси в процесі роздержавлення», текст якого текст якого ви можете завантажити за цим посиланням, або переглянути під цим оголошенням. До участі у дискусії запрошені представники профільних громадських організацій та державних органів.

Круглий стіл відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14, Готель «Хрещатик», конференц-зал «Андріївський».

Про намір взяти участь у круглому столі повідомте, будь ласка, за телефоном 284-61-64 чи надішліть листа на електронну адресу: info@medialaw.kiev.ua .

Початок реєстрації учасників круглого столу у вівторок 30 березня 2010 року о 13.30; початок роботи круглого столу – 14.00, закінчення – 16.00.

Круглий стіл відбудеться за підтримки Представництва Інтерньюз-Нетворк в Україні та міжнародної організації InternationalMediaSupport (Данія).