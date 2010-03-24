Янукович перетрусив регіональні управління СБУ

Президент Віктор Янукович призначив Івана Дерев`янка начальником головного слідчого управління Служби безпеки України.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Крім того, Янукович призначив низку начальників регіональних управлінь СБУ.

Зокрема, керівником УСБУ в Миколаївській області став Олександр Іванов, який до цього часу очолював СБУ Донеччини, Полтавській області - Олександр Дроботенко, Одеській області – Віктор Кобильчак, Волинській області - Володимир Мельникович, Житомирській області – Олександр Наумов.

Також начальником управління спецслужби у Харківській області призначений Олександр Полковниченко, який до цього часу очолював ГУ СБУ в Києві та Київській області, Херсонській області - В`ячеслав Савченко, Закарпатській області – Василь Сітар.

СБУ Луганщини очолив Олександр Третяк, Київщини – Сергій Чичирко, який до цього призначення був керівником УСБУ в Херсонській області, Кіровоградщини – Олександр Чорний, Хмельниччини - Валерій Коваль, Івано-Франківщини - Михайло Курник.

Крім того, начальником управління СБУ у Києві призначений Юрій Парамонов, якого іншим указом президент звільнив з посади керівника УСБУ в Полтавській області.

Також Янукович звільнив з посади начальника СБУ Львівщини Юрія Артюхова, Одещини Володимира Туріцю, Луганщини Павла Дорошенка, Харківщини Андрія Мухатаєва, Вінниччини Петра Єфремова, Запоріжчини Сергія Береста, Івано-Франківщини Анатолія Назарова.

Крім того, був звільнений керівник УСБУ в Миколаївській області Володимир Дорошенко, Хмельницькій області Володимир Скок, Волинській області Віктор Андрейчук, Житомирській області Григорія Зелінський, Тернопільській області Олександр Радецький, Сумській області Олександр Ващенко.

Українська правда