Бакай за тиждень зможе повернутися до України: кримінальні справи закрито

Печерський районний суд Києва вчора закрив всі кримінальні справи, порушені Генеральною прокуратурою і прокуратурою Києва відносно колишнього глави Державного управління справами Ігоря Бакая. Якщо це рішення не буде опротестовано в апеляційній інстанції, пан Бакай вже за тиждень зможе повернутися до України, не побоюючись затримання правоохоронними органами.

Скарга захисника Ростислава Герасимова на ухвали про порушення кримінальної справ відносно колишнього глави Державного управління справами Ігоря Бакая надійшла до Печерського районного суду Києва 10 лютого. Пан Герасимов вимагав відмінити всі ухвали Генпрокуратури (ГПУ) і прокуратури Києва, зокрема про арешт рухомого і нерухомого майна, речей, грошових коштів і цінних паперів Ігоря Бакая, а також майна його дружини і тестя – Наталії Бакай і Василя Козицького.

Ігор Бакай здобув широку популярність у середині 1990-х років. Тоді він очолював координаційну раду ЗАТ "Інтергаз", що здійснювало постачання газу з Туркменії і було прямим конкурентом корпорації "Єдині енергетичні системи України", якою на той момент керувала Юлія Тимошенко. У жовтні 2003 року при президентові Леоніді Кучмі пана Бакая призначили главою Держуправсправами. Навесні 2005 року щодо нього було порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 364 і ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу ("перевищення влади і зловживання службовим становищем"). Ігор Бакай підозрювався в участі в незаконному продажі майнових комплексів "Готель Дніпро", "Готель Україна", а також нерухомості Національного комплексу "Експоцентр України". У грудні 2004 року пан Бакай виїхав до Росії і на початку 2005 року отримав громадянство РФ. Слід зазначити, що всі ці роки адвокати Ігоря Бакая намагалися закрити порушені щодо нього справи і зверталися зі скаргами до того ж таки Печерського райсуду. У 2006 році суд виніс ухвалу про припинення розслідування справ, а в 2007 році Апеляційний суд Києва припинив міжнародний розшук Ігоря Бакая. Проте в листопаді 2008 року Верховний суд відмінив рішення першої і другої інстанцій.

Перше засідання за новою скаргою Ростислава Герасимова відбулося 18 лютого, проте представники Генпрокуратури, на відміну від представників прокуратури Києва, на нього не з`явилися. ГПУ проігнорувала і все подальші засідання – всього через нез`явлення сторони звинувачення головуюча на процесі суддя Наталія Квасневська переносила засідання чотири рази. І лише через півтора місяці – 22 березня – до суду поступив лист за підписом заступника генпрокурора Віталія Щоткіна, в якому мовилося, що розгляд кримінальних справ знаходиться в прокуратурі Києва, у зв`язку з чим ГПУ "доручає їй брати участь у судовому процесі". Цей лист дав суду підстави приступити до вивчення матеріалів справи, а слухання перейшло в закритий режим.

Вчора о 12.00 почалося засідання суду, на яке пришли Роман Кравчук, який представляє інтереси Ігоря Бакая і кореспондент Комерсанта. На зачитування рішення судді Квасневській знадобилося 20 хвилин. Перераховуючи всі винесені раніше прокуратурою ухвали, вона кожного разу говорила "скасовано" і кілька разів відзначила, що вважає порушення справ необгрунтованим. Всього таких ухвал було близько 20.

Згідно із законом, після того, як усі рішення про порушення кримінальної справ відносно Ігоря Бакая були скасовані, у прокуратури є сім днів, щоб подати апеляцію. Інакше вже за тиждень у правоохоронних органів не буде претензій до колишнього глави Держуправсправами, і він зможе повернутися до України, не побоюючись переслідувань.

Втім, поки невідомо, чи має намір пан Бакай повертатися до України. Так, екс-міністр внутрішніх справ Микола Білоконь, який теж залишив межі країни в 2005 році і зараз знаходиться в Росії, в інтерв`ю газеті "Сегодня" заявив, що Ігор Бакай успішно займається бізнесом відразу в декількох напрямах, є акціонером декількох компаній і живе разом з сім`єю на Рубльовціі.

Коммерсантъ-Україна