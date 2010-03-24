Азаров отримав «фє» з Бундестагу за своє «не жіноча це справа...»

Жінки мають бути на кухні й неспроможні проводити реформи - такі заяви з вуст українських лідерів неприпустимі й шкодять Україні, вважає Віола фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ - речниця з питань України фракції «зелених» у Бундестагу.

В інтерв’ю Deutsche Welle депутат Бундестагу В. фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ заявила, що не можна миритися з такими заявами Віктора ЯНУКОВИЧА та Миколи АЗАРОВА про жінок.

“Такі висловлювання неприпустимі не тільки з моєї точки зору, як представниці партії «зелених», але й з моєї точки зору як жінки. Для цивілізованого суспільства – це просто удар в обличчя. Висловлювання в такому напрямку ми вже чули впродовж передвиборної кампанії від В.ЯНУКОВИЧА та його оточення. Але як іноземні спостерігачі ми повинні були дотримуватися нейтральної позиції, щоб не вийшло так, ніби ми втручаємося в процес. Тоді ми ще сподівалися, що йдеться просто про гасла перед виборами, а після виборів все буде насправді не так. Але в цьому випадку вийшло, виходить, навпаки. Схоже на те, що ведеться якась абсолютно фатальна політика з дуже несуверенної позиції стосовно колишньої прем’єр-міністра України. Це не просто архаїчно. Це – погляд назад”, - заявила В. фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ.

Вона зазначила, що в Західній Європі глава уряду, який говорив би про непридатність жінок проводити реформи, в жодному разі не мав би політичного майбутнього.

На думку В. фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ, “такі заяви більше шкодять Україні, ніж це можна собі уявити. Згадайте, у Німеччині в 70-их роках було дуже мало жінок у політиці. Із заснуванням партії зелених і запровадженням відповідних квот на мінімальну кількість жінок в органах влади нам вдалося досягти того прогресу, який маємо на сьогодні. Подивіться, зараз у багатьох суспільствах є намагання інтегрувати якомога більше жінок у владні й бізнесові управлінські структури. Переважно так чинять дуже успішні країни. Це держави, які розуміють, що без жінок неможливо досягнути прогресу ні в суспільстві, ні в політиці, ні в економіці. Варто поглянути на ту ж Норвегію, яка з 2006 року має закон, за яким 40 відсотків членів усіх наглядових рад мають бути жінки. Якщо компанії цей закон порушують, то отримують за це сильні санкції. Схожим чином діє і прем’єр-міністр Іспанії. Половина міністрів в іспанському уряді – це жінки. Схожі тенденції спостерігаються і в азійських країнах. Не йдеться про те, як розвинута країна. Йдеться передусім про те, що жінки мають право голосу!”.

Депутат Бундестагу переконана, що українські жінки “повинні захищати свої права. Дати чітко зрозуміти, що жінки прагнуть працювати в керівних органах, що парламенту теж потрібні жінки. Бо без жінок реформ не буде”. В. фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ пообіцяла, що розповість про всю цю ситуацію у європейських політичних колах. “Слід подивитися, що може зробити Євросоюз на підтримку жінок в Україні. Що стосується Німеччини, то ми готові надавати таку підтримку. Я дуже сподіваюся, що всі ці висловлювання – це лише початкова помилка пана АЗАРОВА, а не його стала політична позиція”, - німецький парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц. р. в Дніпропетровську прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив, що «не жіноча це справа - проводити реформи в Україні». «Одні кажуть, що наш уряд великий, другі, що в уряді немає жінок, ні на кого подивитися під час засідання Кабінету міністрів. Лише нудні обличчя. За всієї моєї пошани до жінок – не жіноча справа проводити реформи», - підкреслив прем`єр-міністр України.

20 січня 2010 року народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН висловила переконання, що кандидату у президенти В.ЯНУКОВИЧУ немає про що дебатувати з його суперником Ю.ТИМОШЕНКО, і тому він навряд чи братиме участь у теледебатах.

Пізніше вже В.ЯНУКОВИЧ запропонував Ю.ТИМОШЕНКО реалізувати на кухні свою жіночу примху щодо проведення дебатів напередодні другого туру виборів глави держави.