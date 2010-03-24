Каталін Фрітц: «Навчанню у сфері інтелектуальної власності слід приділяти особливу увагу»

Як уже повідомлялося, нещодавно в м. Свалява завершила свою роботу XV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інтелектуальної власності", організована Державним департаментом інтелектуальної власності спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Європейським патентним відомством (ЄПВ).

Серед учасників семінару – Каталін Фрітц, спеціаліст із питань політики у сфері міжнародних аспектів права інтелектуальної власності Генерального директорату з питань торгівлі Європейського Союзу (Брюссель, Бельгія), яка відповіла на деякі запитання.

– Пані Фрітц, чи не могли б Ви оцінити рівень правової охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні з точки зору ЄС? Чи спостерігається в нашій країні очевидний прогрес у цій сфері?

– Ваша країна досягла помітних успіхів у галузі правової охорони об’єктів інтелектуальної власності. За нашими оцінками, Україна доклала значних зусиль для вдосконалення правової бази у відповідності до стандартів ТРІПС та Євросоюзу, а також для зниження рівня піратства та масштабів розповсюдження контрафактної продукції.

Відзначаючи позитивні моменти, підкреслю необхідність подальших удосконалень, які все ще вкрай необхідні, зокрема стосовно зобов’язань на урядовому рівні – для більш ефективного застосування існуючих законів у сфері інтелектуальної власності виконавчими органами влади. Особливу увагу слід приділяти навчанню й накопиченню потенціалу виконавчих органів у сфері інтелектуальної власності. Що стосується піратства та контрафактної продукції, то існує проблема із запобіганням і припиненням продажу контрафактних і піратських товарів у магазинах і на вуличних ринках, а також через веб-сайти в межах країни.

– Як Ви оцінюєте рівень партнерства між Євросоюзом і Державним департаментом інтелектуальної власності у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності? Якою Ви бачите перспективу політики співробітництва між ЄС та Державним департаментом інтелектуальної власності?

– Я вважаю, що рівень співробітництва між ЄС та Держдепартаментом є дуже високим; упродовж декількох років ми досягли тісного співробітництва й діалогу як з Державним департаментом інтелектуальної власності, так і з іншими урядовими органами, які мають відношення до охорони об’єктів інтелектуальної власності. Ми високо цінуємо участь Держдепартаменту в наших Діалогах щодо об’єктів інтелектуальної власності, які відбуваються між Україною та Євросоюзом кожні два роки, і сподіваємося на продовження цієї плідної співпраці в майбутньому.

– Які з проектів Євросоюзу будуть впроваджені в Україні в найближчому майбутньому?

– Пан Паскаль Флікс, представник ЄПВ, у своїй доповіді на конференції розповів про спільний проект між ЄПВ та урядом України, реалізація якого передбачається цієї весни. Якщо буде така можливість, очевидно, Європейська комісія захоче взяти участь у цьому проекті. Також хочу зазначити, що наразі ми працюємо з Міністерством економіки та іншими українськими органами влади над організацією серії важливих навчальних сесій із захисту прав на об’єкти ІВ для співробітників правозахисних органів та суддів. Подібні програми, організовані нами в Росії, мали чималий успіх.

Людмила Кузьменко