82% компаній мають проблеми з правами на інтелектуальну власність

За три останніх роки 82% компаній зіштовхнулися з суперечками за свої права на інтелектуальну власність.

Про це УНІАН повідомили в адвокатській компанії Arzinger із посиланням на результати першого в Україні дослідження ринку захисту прав інтелектуальної власності, яке провела дослідницька компанія InMind.

За даними дослідження, серед найбільш поширених порушень прав інтелектуальної власності – незаконне використання торгівельних марок (із цим зіштовхувалися 50% опитаних компаній), незаконне використання промислових зразків (33% компаній) і торгівля контрафактними товарами (23%).

«Деякі результати стали для нас несподіваними, наприклад, той факт, що кількість компаній, що стикаються із порушеннями своїх прав інтелектуальної власності, настільки велика – 82%», – заявив управляючий партнер компанії Arzinger Сергій ШКЛЯР.

Він висловив припущення, що, враховуючи існуючу кількість суперечок, компанії втрачають сотні мільйонів доларів щорічно у зв`язку із цим

За даними дослідження, більшість із опитаних підприємств високо (6,2 балів з максимальних 7) оцінила значущість захисту інтелектуальної власності. При цьому українські компанії оцінюють важливість захисту своїх прав вище, ніж міжнародні, що найвірогідніше пов`язане з тим, що локальне представництво міжнародної компанії практично не приймає участі в процесі прийняття рішень із питань захисту прав інтелектуальної власності. Про те, що компанії, що працюють в Україні, надають важливе значення питанням захисту таких прав, говорить і той факт, що 66% з них проводять інвентаризацію об`єктів своєї інтелектуальної власності.

Об`єктами інтелектуальної власності найчастіше виступають торгівельні марки (89%), промислові зразки (74%) і авторські права (52%). І в українських, і міжнародних компаніях в більшості випадків об`єктами виступають торгівельні марки (91% і 84% відповідно). На відміну від міжнародних, в українських компаніях промислові зразки також є типовим об`єктом прав інтелектуальної власності (81% проти 58% в міжнародних компаній). Авторські права складають меншу долю об`єктів інтелектуальної власності компаній – 47% в міжнародних і 54% в українських компаніях.

Найбільш популярні напрями діяльності, з якими компанії зіштовхувалися за останніх три роки у сфері захисту інтелектуальної власності, – це реєстрація об`єктів інтелектуальної власності (93% компаній), вирішення суперечок (82%), складання правової документації (79%) і необхідність підготовки консультації з прав інтелектуальної власності (67%). При цьому міжнародні компанії частіше займаються реєстрацією об`єктів своєї інтелектуальної власності (94%) і вирішенням суперечок (94%), тоді як складання правової документації і консультації з прав інтелектуальної власності є менш значимими напрямами діяльності (61% і 44% відповідно). Для українських компаній найбільш важливими напрямами діяльності у галузі захисту прав інтелектуальної власності є реєстрація об`єктів (93%) і складання правової документації (86%), тоді як суперечки і консультації по захисту прав інтелектуальної власності поки що на другому плані.

В цілому опитані експерти оцінили рівень українського ринку як нижче середнього – майже 60% експертів поставили оцінки від 1 до 3 балів при максимальних 7. За їх словами, значні бар`єри розвитку галузі – недосконалість законодавчої бази (про це сказали 61% опитаних експертів), корупція (32%) і низька обізнаність про права інтелектуальної власності (26%).

Дослідження проводилося методом опитування представників 62 компаній, серед яких 69% – українські підприємства. Штат більшості компаній (до 70%) нараховував більше 250 осіб. У рамках дослідження були опитані представники компаній, що працюють у таких галузях: алкогольні та безалкогольні напої, продукти харчування, легка промисловість, побутова і агрохімія, фармацевтика.

Довідка УНІАН. Адвокатська компанія Arzinger (до березня 2009 року – «Арцингер і Партнери Україна») була заснована в Києві в 2002 році. Сьогодні до складу Arzinger входить 7 партнерів і 40 юристів. Всього в компанії працюють близько 70 співробітників.

InMind – дослідницьке агентство повного циклу, представник Factum Group в Україні. Компанія надає повний спектр послуг в області маркетингових досліджень і консалтингу: кількісні і якісні дослідження ринку, споживачів, продукту, а також інноваційний аналіз і дослідницький аудит.