Крим має намір підвищити статус російської мови

Автономна Республіка Крим має намір захищати свої повноваження у питаннях використання російської мови.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Кримського парламенту, про це заявив у коментарі для журналістів голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Одним з актуальних питань для автономії В.КОНСТАНТИНОВ назвав ситуацію з використанням в Криму російської мови.

"Сьогодні Партія регіонів перебуває при владі: Президент України - представник Партії регіонів, прем`єр-міністр - представник Партії регіонів, в Криму при владі перебувають також представники Партії регіонів, тому нам нічого не заважає підвищити статус Автономної Республіки Крим, хоча б до того рівня, який визначено Конституцією України, і захистити свої повноваження", - підкреслив глава парламенту автономії.

"Ми розглядатимемо питання використання російської мови в найменуваннях населених пунктів Криму, проблеми дублювання фільмів українською мови, визначення мови діловодства. У нас є всі механізми для того, щоб підвищити статус російської мови, і не говорити про це, а реально розпочати роботу з цього питання", - заявив В.КОНСТАНТИНОВ.