Фотоконкурс із культурного розмаїття "Громадянин світу"

Мета. «Оживити» героїв життя в розмаїтті та культурному діалозі через фотографії.

Хто він – Громадянин світу? Він – повністю відкритий до змін та спілкування. Він бачить розмаїття світу та помічає його навколо себе. Громадянин світу відчуває взаємозв’язок із різними культурами у різних кінцях земної кулі. Для нього розмаїття – це просто стиль життя. Це – його думки та дії. Він не розділяє світ на окремі країни, в ньому – єдність усієї спільноти, що живе на планеті.

Хто може взяти участь? Усі громадяни світу. Всіх бажаючих незалежно від віку, статі, національності або релігії Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні запрошує взяти участь у фотоконкурсі з культурного розмаїття.

Для уяви обмежень немає. Фото може бути зроблено в парку, школі, університеті, на подвір’ї власного будинку. Воно може виражати власні думки, досвід, переживання на тему розмаїття.

Рамки проведення. Заявки на конкурс приймаються з 26 березня 2010 року по 1 лютого 2011 року.

Формат. Розмір знімку не має перевищувати 5 МВ.

Номінації та переможці. Переможці обиратимуться у двох категоріях:

1. «Народний вибір» шляхом он-лайн голосування в спеціально створеній групі відомої соціальної мережі Facebook.

Щоб подати заявку на цю номінацію, будь ласка, завантажуйте не більше п’яти фотографій у мережу Facebook.

2. Компетентним та професійним журі. Переможець у номінації «Кращий знімок» отримає приз – фотокамеру.

Щоб подати заявку на цю номінацію, будь ласка, надсилайте не більше п’яти фотографій на електронну адресу kiev.diversity@iom.int з позначкою «Громадянин світу». Фото переможця буде також розміщено в розділі «Відео-галерея» на офіційному веб-сайті Представництва МОМ в Україніта на сторінці «Ініціативи Розмаїття». Навіть якщо Ви не стали переможцем, фото також може бути розміщено на одній з мобільних фотовиставок під час заходів «Жива Бібліотека» у 12 містах України. Це – чудова можливість продемонструвати твої власні роботи громадськості та зробити своє ім’я відомим (контакти авторів фотографій будуть також розміщені на виставці за бажанням).

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Що таке захід «Жива Бібліотека»?

1 березня в Україні стартував проект «Поширення полікультурних цінностей через проведення заходів «Жива Бібліотека» в Україні» Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні спільно з Державним комітетом України у справах національностей та релігій і Східно-Європейським Інститутом Розвитку (СЄІР).

Основною метою проекту є популяризація культурного розмаїття та формування позитивного ставлення української молоді 16-22 років щодо мігрантів, іноземців та національних меншин в Україні шляхом проведення всеукраїнської кампанії з підвищення обізнаності громадськості та включення заходу «Жива Бібліотека» в позашкільні заняття.

«Жива Бібліотека» - це система, де книги в бібліотеці є людьми з різним соціальним або етнічним походженням, а читачі «книг» - це учні середньої школи або студенти університету. Подія слугує інструментом для початку спілкування між людьми, таким чином створюючи неформальне середовище для ставлення запитань та обговорення стереотипів та упереджень. Концепцію «Живої Бібліотеки» до застосування в українському контексті було адаптовано Представництвом МОМ в Україні з моделі, запропонованої Датською громадською неурядовою організацією «Зупини насилля» («Stop the Violence») у 2000 році (детальніше – на http://living-library.org/the-history.html).

Найближчими місяцями такі «Живі Бібліотеки» відбудуться в 12 обласних центрах України: в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Луганську, Вінниці, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Херсоні та Миколаєві. В усіх цих містах фотографії, обрані на фотоконкурсі «Громадянин світу», будуть представлені під час спеціальних мобільних фотовиставок в рамках заходів «Жива Бібліотека».