30 березня о 10 год. у конференц-залі Будинку Кіно (вул. Cаксаганського, 6) відбудеться круглий стіл «Як захистити власну мораль: Нова концепція НЕКу — пропозиції від суспільства».

Основна мета круглого столу, що відбудеться в рамках фестивалю документального кіно з прав людини "Docudays.ua", — це обговорення концепції можливих змін до закону «Про захист суспільної моралі». За результатами дискусії, до якої запрошені провідні правозахисники, письменники та журналісти, будуть сформульовані пропозиції щодо змін у законі.

Основні питання, що обговорюватимуться під час круглого столу:

• Чи може існувати Експертна комісія по захисту суспільної моралі в демократичному суспільстві або хто має виконувати такі функції? Чи взагалі варто ліквідувати Комісію і що для цього потрібно?

• Якою є процедура обрання членів комісії? Чому в ній немає, наприклад, правозахисників?

• Яким чином суспільство визначає, що на сьогодні є для нього «суспільною мораллю»? Адже критерії постійно змінюються й вигадати універсальний механізм досить важко. Чи взагалі варто закріплювати остаточні критерії в законі?

• Наскільки реальною є можливість внесення змін до закону про суспільну мораль?

Ознайомитися з пропозицією учасників круглого столу, прокоментувати, обговорити запропоновані питання зможуть всі зацікавлені — вона буде відкрита для широкого кола громадськості, зокрема, в інтернеті.

Учасники круглого столу:

Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсинської спілки (модератор)

Вячеслав Якубенко, адвокат

Юрій Андрухович, письменник

Андрій Бондар, письменник

Оксана Приходько, журналіст

Олександр Зінченко, голова громадської організації "Наш світ"