Круглий стіл: «Як захистити власну мораль: Нова концепція НЕКу — пропозиції від суспільства»
30 березня о 10 год. у конференц-залі Будинку Кіно (вул. Cаксаганського, 6) відбудеться круглий стіл «Як захистити власну мораль: Нова концепція НЕКу — пропозиції від суспільства».
Основна мета круглого столу, що відбудеться в рамках фестивалю документального кіно з прав людини "Docudays.ua", — це обговорення концепції можливих змін до закону «Про захист суспільної моралі». За результатами дискусії, до якої запрошені провідні правозахисники, письменники та журналісти, будуть сформульовані пропозиції щодо змін у законі.
Основні питання, що обговорюватимуться під час круглого столу:
• Чи може існувати Експертна комісія по захисту суспільної моралі в демократичному суспільстві або хто має виконувати такі функції? Чи взагалі варто ліквідувати Комісію і що для цього потрібно?
• Якою є процедура обрання членів комісії? Чому в ній немає, наприклад, правозахисників?
• Яким чином суспільство визначає, що на сьогодні є для нього «суспільною мораллю»? Адже критерії постійно змінюються й вигадати універсальний механізм досить важко. Чи взагалі варто закріплювати остаточні критерії в законі?
• Наскільки реальною є можливість внесення змін до закону про суспільну мораль?
Ознайомитися з пропозицією учасників круглого столу, прокоментувати, обговорити запропоновані питання зможуть всі зацікавлені — вона буде відкрита для широкого кола громадськості, зокрема, в інтернеті.
Учасники круглого столу:
Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсинської спілки (модератор)
Вячеслав Якубенко, адвокат
Юрій Андрухович, письменник
Андрій Бондар, письменник
Оксана Приходько, журналіст
Олександр Зінченко, голова громадської організації "Наш світ"