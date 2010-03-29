Тиждень творчості людей з особливими потребами у Львові

«Тиждень творчості...» - це ініціатива, яка об’єднає різноманітні заходи, присвячені творчості людей з особливими потребами, які будуть проведені протягом одного тижня різними організаціями незалежно від їх статусу (державні, недержавні, ініціативні групи).

Основні дати це:

15 квітня - термін зголошення вашого заходу

16 квітня - робоча зустріч всіх організаторів заходів (місце та точний час повідомимо додатково.)

13 травня - прес-конференція з приводу проведення "Тижня творчості"

17-23 травня - проведення ваших заходів

24 травня - підсумкова зустріч та обговорення заходів

Організатори чекають на зголошення і ініціативу до 15 квітня.

Якщо Ви маєте запитання або не впевнені, чи Ваша ідея заходу підходить для "Тижня творчості..", -

обов`язково звертайтесь на електронну пошту або за телефоном 8 093 71 31 448!