Учасника АнтиТабачної кампанії арештували на два місяці

Сьогодні, 29 березня, Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення обрати для Миколи КОХАНІВСЬКОГО запобіжний засіб у вигляді утримання під вартою на 2 місяці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об‘єднання «Свобода».

Як відзначає «Свобода», “під час судового засідання були порушені усі процедурні вимоги та принципи судочинства”. Суд однобоко брав до уваги свідчення виключно помічника Дмитра ТАБАЧНИКА Віктора ВОРОНІНА, не долучив до справи показів свідків даного інциденту біля Міністерства освіти.

Коментуючи це рішення суду, заступник голови Всеукраїнського об‘єднання «Свобода» Андрій МОХНИК зазначив: «Репресії окупаційної адміністрації, які безбожно чиняться владоможцями у Страсний тиждень, отримають гідну відсіч українців. У Чистий четвер, 1 квітня, ВО «Свобода» закликає усіх українських патріотів прийти під стіни Верховної Ради та Адміністрації Президента, щоби заявити свою позицію та дати рішучу відсіч наступу українофобії».

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти М.КОХАНІВСЬКОГО порушено 18 березня за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає до 5 років позбавлення волі. Підставою для її порушення стала заява помічника Д.ТАБАЧНИКА – В.ВОРОНІНА, який звинуватив М.КОХАНІВСЬКОГО в нападі на нього під час мітингу з вимогою відставки Д.ТАБАЧНИКА. Як зазначають свідки інциденту, В.ВОРОНІН сам спровокував бійку.

М.КОХАНІВСЬКИЙ був затриманий Шевченківським РУ ГУ та доставлений в СІЗО 26 березня.

За інформацією Української народної партії, свої заяви про взяття М.КОХАНІВСЬКОГО на поруки підписали народні депутати Андрій ШЕВЧЕНКО, Ярослав ДЖОДЖИК, Андрій ПАРУБІЙ, громадські організації “Молодий рух”, "Люстрація", громадські діячі.